自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》法院判免賠 不代表羞辱政治就能通關

2026/04/15 11:30

◎ 再米

台北地院判決黃國昌在「垃圾媒體」「垃圾週刊」案中免負民事賠償責任，這是法院就法律責任劃出的界線，卻不是對這種政治語言的價值背書免賠，只代表未達民事侵權要件；不違法，也不代表這種語言適合作為民主社會公共討論的常態。若把一審判決直接解讀成「羞辱政治就能通關」，受傷的就不只是媒體聲譽，而是整體公共討論的品質。民眾黨主席黃國昌前年3度在記者會上痛罵「鏡週刊」是「垃圾媒體、垃圾週刊」，日前台北地院判決黃國昌免負民事賠償責任。（資料照）民眾黨主席黃國昌前年3度在記者會上痛罵「鏡週刊」是「垃圾媒體、垃圾週刊」，日前台北地院判決黃國昌免負民事賠償責任。（資料照）

民主社會當然保障政治人物批評媒體的自由。報導若有錯誤，本可逐項反駁、要求更正，甚至循法律途徑主張權利。問題在於，當批評不再建立在事實、證據與論理之上，而是先以羞辱性標籤將對方打成「垃圾」，再藉衝突與對立動員支持者情緒，這就不只是發言風格問題，而是政治操作方式出了偏差。

當侮蔑取代論證，聲量便會壓過是非，情緒也會跑在判斷前面。更值得警覺的是，這類語言若非偶發失控，而是反覆出現，就表示那不是一時情緒，而是一套成熟的政治動員手法：先用羞辱定調，再製造敵我對立，最後把粗暴包裝成直白，把失格說成敢言。

法院守住的是言論自由的法律底線，社會更該守住民主政治的語言底線。（資料照）法院守住的是言論自由的法律底線，社會更該守住民主政治的語言底線。（資料照）這種手法短期或許有效，因為它能催出基本盤、鞏固同溫層；但長期下來，社會將愈來愈難分辨什麼是批評、什麼是羞辱，什麼是監督、什麼是獵巫。法院守住的是言論自由的法律底線，社會更該守住民主政治的語言底線。若政治人物只要罵得夠重、夠狠、夠能帶動群情，就能連同說理責任一併卸除，最後被掏空的，就是公共討論最珍貴的理性與節制。

民主政治不是不能尖銳，而是不能把粗暴當能力，把羞辱當論述。真正成熟的民主，不會把情緒反擊誤認為政治魄力。當法律沒有替社會完成全部價值判斷，公共輿論就更該補上這一課：法院判免賠，不代表羞辱政治就能通關；若連這條界線都守不住，流失的將不只是一場官司的輸贏，而是民主社會最基本的討論能力。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書