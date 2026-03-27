自由開講》台灣沒有對不起中配

◎ 不孝

民眾黨中配立委李貞秀近日在立法院國是論壇高喊：「中配沒有對不起台灣」。（資料照）

李貞秀在立法院國是論壇高喊「中配沒有對不起台灣」，這句話表面像是在替弱勢說話，實際上卻把爭議焦點整體錯置。當前社會真正檢驗的，從來不是中配能否在台灣生活、成家與發展，而是凡要進入民選公職或涉及公權力核心者，是否都必須接受一致而嚴格的資格審查。

這是法治問題，不是身分羞辱問題。台灣的制度設計，本就不是以血統、出身或婚姻背景作為排斥標準，而是基於公職的特殊性，要求更高的法律明確性與政治忠誠義務。兩岸人民關係條例及相關公職規範，對大陸地區人民參選、任公職與身分轉換設有明確門檻，其目的不在於羞辱特定群體，而在於確保國家公權力的行使，不會落入資格不明、忠誠義務未清的灰色地帶。

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民主體制之所以值得信賴，不是因為口號動人，而是因為制度標準不能因同情、聲量或政治操作而被鬆動。李貞秀案之所以引發爭議，關鍵也正在此。從中國戶籍註銷的時點，到相關資格證明文件是否完備，外界討論始終圍繞同一件事：個案是否符合法定資格。

這些問題當然可以依程序釐清，也可以透過法律途徑主張權利；但若逕自把資格審查包裝成「霸凌中配」，便是把制度爭議偷換成情緒動員，將原本應受公評的法律問題，硬拗成身分受害敘事。更值得警惕的是，若因中國方面制度不透明、行政程序不配合，台灣就必須反過來下修自己的審查標準，那麼最後決定台灣法律邊界的，就不再是台灣的法律與憲政秩序，而會變成北京的行政態度。

若因中國單方面制度不透明、行政程序不配合，台灣就要下修審查標準，那麼最後台灣的法律就會變成北京的行政態度；示意圖。（路透檔案照）

這才是真正危險之處。任何民主國家對公職資格的把關，核心都不是歧視，而是自我保全；不是針對誰，而是防止國家制度被外部條件牽著走。中配在台生活、工作、成家，理應受到平等尊重，這點毫無疑問；但平等不等於公職資格免審，尊重也不代表國家可以放棄必要的忠誠審查。若認為現行制度過嚴，正當途徑是公開主張修法，接受國會與社會檢驗，而不是把依法審查說成集體歧視。台灣沒有對不起中配；真正不能退讓的，是法治的分際，也是民主國家對公職資格必須守住的制度底線。

（作者為退休人士）

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