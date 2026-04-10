自由開講》毒駕氾濫 為何總是警方在救火？

◎ 高思安

高雄市苓雅區武廟路與國治路口3月19日凌晨發生自撞車禍；肇事駕駛無照，毒品檢測呈陽性反應。（民眾提供）近期媒體接連報導高雄毒駕問題，從「毒駕氾濫」到「市長震怒」，隨後警察局立即宣布啟動大規模取締勤務。這樣的政策回應模式，其實早已成為熟悉的劇本：當社會輿論升高，最直接、最容易被看見的作法，就是警方加強路檢與取締。然而，毒駕問題真的只要多幾次「大執法」就能解決嗎？

毒駕固然危險，但它的根本仍是毒品問題的延伸。從毒品來源、新興毒品流通，到吸毒人口的管理與戒癮輔導，都屬於整體毒品防治體系的一環。警方的路檢與取締，本質上只是末端的交通執法措施，頂多提高查獲機率，卻難以觸及問題的根源。若每逢毒駕事故發生，最後的政策回應都只是「警察加強取締」，恐怕只是把複雜的治理問題簡化成執法問題。

高雄市是全台唯一設有毒品防制局的地方政府；左三穿白襯衫者為首任局長宋孔慨。（資料照）更值得思考的是，高雄市是全台唯一設有毒品防制局的地方政府。既然已有專責機構負責毒品防治，社會自然期待在毒駕議題上，除了警察局的執法行動外，毒防局是否也應提出更具體的政策回應，例如針對新興毒品流通、吸毒人口管理或高風險族群監測提出防治策略。如果最終仍只有警察局出面舉辦大執法，反而讓人質疑，專責機構的政策角色究竟在哪裡。

毒駕問題不只是交通違規，更是毒品治理的縮影。當政策焦點只剩「震怒」與「大執法」，或許短期內能回應輿論，但長期而言，若缺乏整體毒品防治策略，問題仍可能一再重演。畢竟，道路上的毒駕駕駛，只是毒品問題的最末端，而真正需要被正視的，仍是整個防治體系是否運作有效。

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（作者為管理學博士）

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