自由開講》「聯合質詢」本質是「以合法掩護非法」

◎ 趙靖心

民眾黨近日在立院質詢採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台質詢。（資料照）

中配李貞秀在行政機關已明確表明不接受其質詢之情況下，仍持續進入委員會發言，甚至透過「聯合質詢」試圖繞過制度限制。然而，問題的核心從不在形式，而在主體：質詢權專屬於具合法身分之立法委員，並無任何得以「搭便車」的制度空間。

既然李貞秀不具立委資格，僅為一般民眾，能否在國會質詢官員？答案不言而喻。質詢權乃憲法賦予特定公職身分之制度性權力，並非開放式言論平台，若任由一般民眾登上質詢台，國會制度分際勢必全面瓦解。

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所謂「聯合質詢」，若包裹非法主體，其本質無非是「以合法形式掩護非法內容」。試問質詢權若得以轉讓、代理，甚至外包，則每位立委是否皆可攜帶親友進行「聯合質詢」？如此一來，民間企業代表、利益團體，乃至任何未具公職身分者，皆可藉此名義進入國會發言，監督機制終將形同虛設。

不分區立委係透過政黨票間接產生，選民所投下者，乃對政黨整體名單之信賴。若李貞秀未完成法定資格要件，或有隱匿情事，即構成對選民之重大誤導，進而侵蝕民主正當性。換言之，此一問題不僅是個人違規，更是對選舉制度之實質欺騙。

藍白陣營此時透過程序操作護航李貞秀，甚至動用召委權限創設前所未見之運作模式，實質上已扭曲國會規則與憲政秩序。行政機關拒絕回應李之質詢，並非行政權凌駕立法權，而是基於依法行政、避免違法之必要作為。

內政部拒絕回應李貞秀的質詢，並非以行政權凌駕立法權，而是依法行政。（資料照）

李貞秀既不具立委資格，其一切質詢行為自屬違法；當制度界線被刻意模糊，民主便在程序運作中悄然流失。法治不是選項，而是界線；一旦越界，民主即告失守！

（作者為文字工作者）

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