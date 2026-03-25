自由開講》看待李貞秀就職前後的紛擾，當以法治為先！

◎ 姚孟昌

民眾黨中配立委李貞秀近日怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「是狗」、「不配當人」。（資料照）

看待李貞秀女士能否就職立法委員，行使法定職權這問題時，國人應根據法律論處，千萬不能困於政治口水之爭。李貞秀案有如試金石，考驗選民能否視法治於黨派立場、意識形態與個人喜惡之上。當多數國人能看重法治、依法論事時，台灣民主才會有根有基。

學生問：「李貞秀的立法委員身份可以透過司法認定？」

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我說：「當然可以！」

學生問：「如何根據司法認定？」

我說：「例如，當李貞秀女士在立法院委員會評論鍾小平議員：『我都說他是狗，媒體可以去報，根本不是人、不配當人！』其言語已經構成刑法公然侮辱罪與民法對他人人格的侵權行為。一旦鍾議員提告，法官除了根據相關事實判斷是否得適用刑法與民法規定外，還須判斷李女士是否能主張憲法第73條：『立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任』之特權。此時，司法就不能不對李女士是否具有立法委員的身份做出判斷了。」

憲法第73條。（擷取自全國法規資料庫網站）

學生問：「司法機關可否不淌這灘渾水，不介入立法院的政治紛爭？」

我說：「法官當然可以置身事外！只是，一旦有人提告，司法機關就不能再好官自為，企圖逃避。法官自須依照過往判例與大法官歷來解釋，作出判決。」

學生問：「對李女士提告，這會不會構成對她的歧視？」

我說：「當人格尊嚴受到侵害時，被害人請求司法救濟乃是正當的憲法權利。司法將原告與被告兩造放置在法律天平之上，依法、依理、依照事實裁判；這正體現法律之前人人平等的原則，何來歧視可言？」

在法治社會中，無人能居於法治之上、不受憲政規範。而今，唯有訴諸司法而非政治鬥爭，才能為立法院內紛擾，定分止爭。

選民看待李貞秀案的是非曲直，自當以法治為先。

（作者為大學教師）

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