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自由開講》黃仁勳的「宇宙算力」宣言與台灣供應鏈的地位

2026/03/27 10:00

◎ 李其澤

2026年3月16日，加州聖荷西SAP中心。三萬名工程師與產業領袖齊聚一堂，見證NVIDIA執行長黃仁勳用兩個半小時，重新定義人類文明的計算秩序。

他宣示，過去兩年全球算力需求已暴增「一百萬倍」，預期2027年前AI處理器相關銷售將突破一兆美元；更具顛覆性的是，他以「代幣工廠（Token Factory）」正式取代了傳統資料中心的概念框架。這場演說絕非單純的產品發表會，而是一份震撼全球的地緣政治宣言；而台灣，正處於這份宣言的風暴核心。

輝達執行長黃仁勳16日在加州聖荷西舉行年度GTC大會，向廣大的聽眾詳細說明公司的軟硬體發展計畫。（中央社資料照）輝達執行長黃仁勳16日在加州聖荷西舉行年度GTC大會，向廣大的聽眾詳細說明公司的軟硬體發展計畫。（中央社資料照）

黃仁勳在GTC 2026的核心論述可濃縮為一句話：「功率（Power）就是新的稀缺資源。」這句話的份量遠超任何晶片的問世。全新Vera Rubin全端平台整合了Rubin GPU、Groq LPU與Vera CPU，使每百萬瓦特的代幣生產量（tokens/MW）較上代暴增35倍，單個吉瓦（GW）級資料中心的理論年營收上看3,000億美元。這宣告了一個冷酷的現實：誰能掌控穩定的大規模電力供應，誰就能主宰「代幣工廠」時代。算力，已正式從科技議題升格為國家戰略級別的博弈。

從這場演說亦可看出，NVIDIA已徹底褪去「最快GPU製造商」的外衣，轉而宣示成為人類AI文明的基建總規劃師。從晶片、伺服器、軟體平台（OpenClaw、NemoClaw）到物理AI、自動駕駛，甚至太空軌道資料中心，NVIDIA正建構一套垂直整合的「宇宙算力」體系。這種稱霸野心，已足堪比擬馬漢（A.T. Mahan）海權論中的「制海權」──即今日之「制算權」，將直接決定下個世代的國際新秩序。

在展示Vera Rubin平台逾60個全球合作夥伴時，黃仁勳特意用了三張投影片，讓鴻海、緯創、緯穎、雲達、華碩等台廠醒目列於其中。這絕非公關式的例行點名，而是向全球宣告：台灣是下一代AI算力基建無可取代的製造引擎。台灣企業承擔的早已不是低階組裝，而是在伺服器架構設計、散熱系統到電力管理的精密工程鏈中，扮演決定性的技術節點。

然而，輝煌之中暗藏微妙的警訊：Groq 3 LPU由三星晶圓廠獨家代工。這是NVIDIA在高階邏輯晶片製造上，罕見繞開台積電的戰略決策。其表面考量是技術多樣性與成本控制，而深層戰略則是：在美中科技戰的宏觀視角下，折射出美國亟欲推動供應鏈多元化、降低對台灣「單一節點」過度依賴的戰略焦慮。台灣產官學界必須認清：矽盾的保護力，取決於「不可替代性」的深度，而非廣度。面對供應鏈分散的壓力，我們沒有掉以輕心的本錢。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會公布新推論晶片NVIDIA Groq 3 LPU。（中央社資料照）輝達執行長黃仁勳在GTC大會公布新推論晶片NVIDIA Groq 3 LPU。（中央社資料照）

GTC 2026的另一枚震撼彈，是Vera Rubin Space-1模組的登場。AI資料中心將不再被地心引力束縛，而是延伸至低軌道衛星，利用無重力環境散熱與永續太陽能，打造真正的「宇宙算力」節點。這意味著「計算主權（Computational Sovereignty）」的戰場，已從陸海空正式擴展至外太空。未來大國爭奪的，將不僅是晶片良率，更是軌道算力資產的佈局權。

這對台灣既是機遇，也是嚴峻的挑戰。我們在地面供應鏈的絕對優勢，能否順利躍升至太空？這取決於台灣能否提前在衛星製造、太空級晶片封裝、抗輻射低功耗電源管理等領域建立技術壁壘。否則，今日的「矽島」榮光，極可能在下一次算力範式轉移中被徹底邊緣化。

黃仁勳描繪的不是一張商業藍圖，而是一幅以算力為經緯的世界秩序重構圖。在這幅圖景中，台灣既是不可或缺的支柱，更是大國博弈的戰略標的。台灣的優勢從來不是靜態的護身符，必須仰賴持續的技術深化與制度創新來防禦。

算力時代的「宇宙盃」已經鳴槍。台灣是否準備好捨棄純商業代工邏輯，以國家戰略的高度回應這場歷史性召喚？這將決定這座島嶼在未來十年國際格局中的真實座標。

NVIDIA GTC大會，全球頂尖科技人才齊聚一堂。（高市府提供）NVIDIA GTC大會，全球頂尖科技人才齊聚一堂。（高市府提供）

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授）

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