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自由開講》國台辦一句「遮風擋雨」 揭穿李貞秀資格真相

2026/03/27 12:30

◎ 高元智

當中國國台辦高調宣稱要為李貞秀「遮風擋雨」時，真正被揭開的，不是保護，而是赤裸裸的法律矛盾與政治介入。這不僅是言詞上的聲援，更已構成對我國憲政秩序的實質干預。

若李貞秀已完全脫離中國國籍與法律體系，何以中國官方仍須出面「遮風擋雨」？（資料照）若李貞秀已完全脫離中國國籍與法律體系，何以中國官方仍須出面「遮風擋雨」？（資料照）李貞秀爭議的本質，從來不是所謂「打壓中配」，而是是否符合我國法定資格。問題核心在於中國方面從未承認其國籍已有效喪失，也未解除其作為中國公民所應負擔的法律義務。在此法律現實下，任何主張其具備完整中華民國公職資格的說法，皆難以自圓其說；若仍強行辯解，無異於刻意模糊法律界線

更關鍵的是，中國國台辦的公開「護航」。若李貞秀已完全脫離中國國籍與法律體系，何以中國官方仍須出面「遮風擋雨」？此舉等同再次確認其仍被視為中國公民，仍處於中國法律與政治支配範圍之內。這不僅直接削弱其在台參政的正當性，更已明確觸及國家安全紅線。

尤其中國法律體系下的《國安法》、《反間諜法》與《情報工作法》，皆明文要求公民配合國家任務，其法律效力並不因個人主觀意願而消失。這正是各民主國家對公職人員採取單一忠誠義務標準的根本理由。

中國法律體系下的《國安法》、《反間諜法》與《情報工作法》，皆明文要求公民配合國家任務，其法律效力並不因個人主觀意願而消失。（圖取自全國人民代表大會網站）中國法律體系下的《國安法》、《反間諜法》與《情報工作法》，皆明文要求公民配合國家任務，其法律效力並不因個人主觀意願而消失。（圖取自全國人民代表大會網站）因此，所謂剝奪參政權的指控，實為顛倒因果。真正使其資格不符的，並非台灣法律，而是中國對其國民身分與法律義務的持續認定。換言之，是對岸制度本身，使李貞秀無法跨越我國參政門檻。在此結構之下，若李仍主張其參政正當性，卻無法清楚說明是否已完全切斷中國國籍與法律義務，即是在迴避其最核心的法律責任。問題不在外界質疑，而在其始終無法提出具體且可驗證的國籍切割證明。

「遮風擋雨」這類政治語言，本質上帶有高度支配意涵，今日可以是保護，明日即可能轉為要求與指令，甚至成為政治動員的工具。

法治國家無法在國籍與忠誠問題上妥協。民調顯示台灣多數民意對雙重國籍者擔任立委抱持高度疑慮。國台辦的強力護航，反而進一步證明李貞秀的立委資格難以成立，且未徹底切斷中國的法律與政治控制。

（作者為法務人員）

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