自由開講》頂大缺額難解 悖離繁星初衷

◎ 溫順德

大學繁星日前放榜，全國六十四所學校，共十九所招生額滿，缺額九百二十二人，較去年減二百餘人；頂大缺額三十七人，也較去年少四十人，然而頂大部分系組，缺額狀況連年出現，悖離制度設計初衷，值得相關單位正視。

高中報名各大學時，每類組最多僅兩名，績優學生選擇性多，前端志願如被錄取，後段自然出現缺額；115年繁星陽交四系缺額十三人。（資料照）頂尖大學出現缺額，固與學生志願有關，校系檢定標準失當，更是缺額產生關鍵。今年台大七系未滿，清大二系缺額四人；陽交四系缺十三人，檢視考科門檻設定，台大園藝及昆蟲系，國英數A自為前標，其他五系一頂多前；清大資工三頂一前，工工則為一頂三前；陽交二系一頂三前，二系一頂二前一均，檢定標準過於嚴苛。高中報名各大學時，每類組最多僅兩名，績優學生選擇性多，前端志願如被錄取，後段自然出現缺額，務實訂定檢定門檻，始能減少缺額產生。

繁星比序條件不同，系組學測採計科目，亦攸關分發的結果。一Ο八新課綱上路，學測數學分為兩卷，頂大商管相關科系，幾皆採計數A考科，檢定都為頂或前標，然數A級分較高者，多數選填理工醫學，一旦達標人數下降，商管學院部分系組，分發自然出現缺額。以台大管理學院言，六系組皆採計數A，四系檢定都訂頂標，今年達標人數減少，以致二系出現缺額，四系二輪分發才滿關鍵。頂大商管相關科系，如果堅持採計數A，檢定又訂頂標門檻，缺額情況勢難避免。

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一Ο八課綱的規劃，高二數學開始分流，學生可依自身能力，並考量其升學志向，選修數A抑或數B；示意圖。（資料照）一Ο八課綱的規劃，高二數學開始分流，學生可依自身能力，並考量其升學志向，選修數A抑或數B；而新型考招的設計，校系也可自訂科目，然加考任一科數學，可增加八百個志願，尤其頂大商管科系，幾乎都採計數學A，致選考數A的考生，逐年升為七十六％；報考六科考生人數，也增加至四十六％。一Ο八課綱的規劃，以適性學習為理念，鼓勵學生多元探索，然考招上路，大學參採科目混亂，數學分流形同虛設，不僅不符課綱精神，更與適性原則相左。

繁星推薦上路多年，為偏鄉及社區高中，提供絕佳升學管道，不僅拉近城鄉差距，更有助於就近入學，然而學測門檻過高，加以採計考科失當，導致頂大連年缺額，任令制度美意蒙塵，教育當局不容噤聲，各大學也不能默然。

（作者為高中校長）

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