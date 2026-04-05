自由開講》清明節的長照帳單 政府算KPI，家屬算命長

◎ 郭冠廷

清明連假將至，國道再次湧現返鄉車潮。許多人帶著鮮花素果回鄉掃墓、追思祖先。然而當我們推開家門，往往才真正面對另一個沉重的現實：家裡那位需要長期照顧的長輩。在墓前，我們思念逝去的人；但在客廳與臥室裡，許多家庭正為了照顧仍然活著的長輩而耗盡心力。

在管理學裡，有一個很簡單的公式：價值=品質產出÷投入成本。也就是說，當產出的品質提高，而投入的成本沒有無限增加時，整體價值才會真正提升。台灣近年不斷增加長照預算，政府投入大量資源，希望改善高齡社會的照顧問題。如果用管理流程來看，整個制度其實就是一條清楚的鏈條：投入（Input） → 服務流程（Process） → 照顧成果（Output）。醫療體系、社區據點與長照服務是流程，最後的成果，應該是讓長者有尊嚴地生活；圖為雲林「拾憶嘉年華」透由社區照護力量，讓失智長者重拾交流的能力。（資料照，福智提供）

國家的預算、人力與制度設計是投入；醫療體系、社區據點與長照服務是流程；最後的成果，應該是讓長者有尊嚴地生活，也讓家庭不被照顧壓力壓垮。但在第一線的居家照顧現場，這條流程往往在最後一段出現斷裂。

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當長輩從醫院出院回到家中時，醫療體系的任務告一段落，但真正長期而細碎的照顧工作，卻由家庭承接。換句話說，政府負責制度設計，而家庭卻被迫成為沒有薪水、也無法輪班的「終極品管員」。在政策報表裡，績效常常用服務人次、據點數量或床位供給來衡量；但對許多家庭而言，每天面對的卻是另一套完全不同的KPI：睡眠不足的夜晚、逐漸見底的存款，以及日復一日累積的照顧壓力。

對許多家庭而言，長照每天面對的KPI是：睡眠不足的夜晚、逐漸見底的存款，及日復一日累積的照顧壓力；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，南投縣衛生局提供）管理學中的平衡計分卡（Balanced Scorecard）提醒我們，一個制度是否成功，不能只看單一指標，而必須同時兼顧四個面向：財務、顧客、內部流程，以及學習與成長。如果把這個架構放到長照制度裡，財務是政府的預算投入，顧客是長者與家庭的生活品質，內部流程是醫療與照顧服務的運作，而學習與成長則是整個社會面對高齡化的長期能力。

問題在於，當制度過度聚焦於「完成多少服務量」的績效數字時，真正承擔照顧壓力的家庭，往往被排除在制度評估之外。清明節提醒我們慎終追遠。但在快速高齡化的社會裡，更重要的問題是：我們是否準備好照顧仍然活著的人。

一個社會真正的長照品質，不只存在於政策的KPI裡，也存在於那些半夜仍亮著燈的家庭。如果制度只計算表面的績效，而忽略家庭承受的巨大隱形成本，台灣的長照體系終將失去平衡。別讓家庭成為長照制度裡，最後且唯一的一道防線。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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