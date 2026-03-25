自由開講》借鏡日本武士隊 挺台灣

◎ 林志彥

今年體壇盛事世界棒球經典賽（WBC）完美閉幕了。預賽期間每逢台灣隊出賽，球迷:「Team Taiwan」（挺台灣）響徹雲霄，令人動容。只可惜最終以二勝二敗慘遭淘汰。尤其「台日大戰」我方二三兩局內就被日本隊被狂得十三分，慘遭七局提前結束的「扣倒」（コールドゲーム/Called Game），而創下許多歷史紀錄。賽後，目前我國棒球史上最高成就「九二年巴塞隆納奧運」摘銀成員的黃忠義語重心長表示：二0二七年就要打十二強，也是二0二八年洛杉磯奧運資格賽…。我們可以學習日本武士隊…，最終還是要回到「國家隊公司化」。

2026經典賽我方三兩局內就被日本隊狂得十三分，慘遭七局提前結束的「扣倒」；圖為日本隊先發投手山本由伸。（資料照）歷年來，台日國家隊皆是賽前臨危受命組訓起來。但自二0一九年後，我國棒球國家隊組訓概分上下層兩大區塊。世界棒球經典賽、世界棒球十二強賽及奧運等一級賽事由職棒聯盟負責；亞運、其他各級國際賽事、及基層棒球人才的培育則交給棒球協會。而政府則是專責買單，以這屆WBC為例，運動部持續挹注經費高達近七千萬，為史上最高，成績卻是不盡理想。落實了台諺：補助，越補越大洞。

反觀日本隊在二0一三年WBC衛冕失敗後，日本職棒（NPB）與日本棒球協會痛定思痛整合所有資源，合組日本職棒企業（NPB Enterprise,Inc.），自負盈虧的經營名為日本武士（侍ジャパン／ SAMURAI JAPAN）包括U12、U15、U18、U23、大學、社會人甚至女子等各級國家隊，以國家隊榮譽感吸引愛國球迷觀看參與國際賽前的「強化試合」（熱身賽），帶動應援等相關商品販售。其盈餘成功打造五年一期的「監督常任制」（常任總教練）團隊，延續不同世代傳承的一條鞭組訓制度。

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我們應當記取被「扣倒」的慘痛教訓，逐步邁向「國家隊公司化」，在國際賽中打出更好成績，也可讓台灣隊「Team Taiwan」這品牌做強、做大。（資料照）我國棒球源於日據時代，連專業術語也幾乎源自日語外來語（源自美語），例如「扣倒」（コールド）。能戰勝日本隊，向來是國人最引領期盼。俗話說：師夷長技以制夷；青出於藍勝於藍。日本可以因為WBC連霸夢碎，讓職棒與棒協摒棄成見和既得利益，把餅做大邁向商業化。我們應當記取被「扣倒」的慘痛教訓，逐步邁向「國家隊公司化」，在國際賽中打出更好成績，也可讓台灣隊「Team Taiwan」（挺台灣）這品牌做強、做大，在外交困境中更可做實質外交，一舉數得！

（作者為日語領隊導遊）

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