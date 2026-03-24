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一個律師的筆記本》鬥爭文化的正常發揮

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，她近日一下罵民進黨籍議員鍾小平、一下又扯出同黨人新竹市長高虹安拿了民眾黨創黨主席柯文哲的700萬。這種大力撕咬之餘，還同時自居受害者，十足無賴撒潑的「狼性」，就是中共鬥爭文化烙印出來的人格特質。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/03/24 13:30

◎ 陳怡凱

李貞秀（中）近日罵台北市議員鍾小平（右）是狗，又踢爆新竹市長高虹安（左）拿了柯文哲700萬，實屬中共鬥爭文化的現象。（資料照，本報合成）李貞秀（中）近日罵台北市議員鍾小平（右）是狗，又踢爆新竹市長高虹安（左）拿了柯文哲700萬，實屬中共鬥爭文化的現象。（資料照，本報合成）

李女士近日左打鍾議員、右踢高市長的精采表現，其實就是中共鬥爭文化的正常發揮。

在這套鬥爭文化下薰陶出來的人，撕咬獵物的姿態極其凶暴，而且沒在管對方是不是同一陣營，只問對自己是否有眼前利益可圖。甚者，這種人在大力撕咬之餘，還會同時自居受害者，十足無賴撒潑的模樣。有些人推崇備至的「狼性」，說穿了就是這麼回事。一方面囂張，一方面碰瓷。

所謂「狼性」，就是中共鬥爭文化烙印出來的人格特質。更何況，這套鬥爭文化講究的是「捧高踩低」，對於上位者極盡巴結諂媚之能事，反之對被認定為下位者的人則是大力狂踩、不留餘地。

或許會有人說：鍾議員、高市長與她各有職司、互不隸屬，怎麼會是她的下位者呢？

這就要從她的自我認知來想了。

雖然對於許多台灣人而言，李女士只是一個沐猴而冠的偽員，但在她的自我認知當中，卻很可能自視為朝廷欽點、根正苗紅的欽差大人，奉皇命巡行地方，地位比起台灣出身的藍白政客高得多了，你們這些台灣藍白仔怎麼跟我比？

別忘了，這種人對於地位高低的認知，不能用台灣公職體系的觀念來想，而要用跟北京的距離遠近來想。跟北京距離越近，地位越高，反之亦然。

倘若有朝一日，台灣被北京完全控制，當初合作的藍白政客，就會像這樣被中國出身的幹部生吞活剝

李女士的表現，只是在預演這件事情而已。

若有一天台灣被北京控制，當初合作的藍白政客，就會被中國出身的幹部生吞活剝。如同李貞秀近日「狼性」的表現；示意圖。（路透檔案照）若有一天台灣被北京控制，當初合作的藍白政客，就會被中國出身的幹部生吞活剝。如同李貞秀近日「狼性」的表現；示意圖。（路透檔案照）

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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