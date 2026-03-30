自由開講》名正言順的台灣身份：解析美國移民局入籍政策的轉變

◎ 楊聰榮

近日，美國移民局在入籍申請政策手冊中，明確規範了來自台灣的申請者原籍國的填寫標準，要求統一使用「Taiwan」；圖為美國移民局所在大樓。（美聯社）美國公民及移民管理局（USCIS）近期在入籍申請政策手冊中，針對來自台灣的申請者明確規範了原籍國的填寫標準。這項政策指引雖然不是全新的法律，但是在執行層面變得更加嚴格。聯邦政府要求在入籍申請表以及相關行政文書中統一使用「Taiwan」作為標準稱呼，這項核心事件顯示出美國行政體系正致力於建立更加清晰且不具歧義的作業流程。

排除中華民國名稱的行為具備清晰的行政邏輯。從美國行政體系的運作角度來看，使用Republic of China或其縮寫ROC會造成基層官員在行政處理上的嚴重混淆，特別是為了避免與中華人民共和國的縮寫PRC產生誤認。統一使用Taiwan可以完全解決這類辨識問題。在外交承認的現狀下，美國雖然與中華民國沒有正式外交關係，但根據台灣關係法的規範，美國將台灣視為一個行政實體。在所有聯邦政府的行政文書上，使用Taiwan已經成為標準作業程序。

目前有4種容易導致退件或進度延誤的寫法必須特別留意，包含Republic of China、ROC（Taiwan）、Taiwan,ROC以及單獨填寫China。這些寫法如果出現在申請表或相關文件中，都可能被視為不合規而要求修正。如果台灣出生者將國籍填寫為China，將會被誤認為來自中華人民共和國，進而導致背景調查的方向錯誤，例如引發針對特定政黨身份的審查。為了確保申請流程的專業與效率，避開這些寫法是必要的。

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最終發放的美國公民入籍證明書將會體現這項政策的最終結果。無論申請人在最初的表格上如何填寫，最終證書上的國籍一欄將只會標註為Taiwan。如果申請人在面試過程中堅持使用舊有的政治名稱，移民局官員通常會直接要求更改，這項規定也同步適用於綠卡申請。這種行政做法在深層含義上象徵著中華民國這個政治符號在美國行政體系中逐漸淡化，取而代之的是具備高度國際辨識度的「台灣」。

無論申請人在表格上如何填寫，最終美國公民入籍證明書上的國籍一欄將只會標註為Taiwan，這項規定也同步適用於綠卡申請；綠卡示意圖 （美聯社）這項變動背後的法律意涵在於透過行政手段將台灣與中國完全切開。美國政府此舉在法律效果上，是為了確保台灣人的身份在美國法律框架下是獨立且明確的，進而達成去中國化與主權認定的實質效果。為了確保入籍流程能夠最高效且保險地完成，順應目前的行政規範是最佳選擇。這反映了美方在處理相關事務時，正朝向將行政事務與政治現實緊密掛鉤的方向發展，讓台灣的名稱在國際行政體系中更加名正言順。

如果連外國政府都知道要如何清晰地來界定台灣身份，朝向名正言順的方向發展，為什麼還有台灣的政黨故意要用「是否為外國籍」的模糊說法來混淆我們的視聽？為什麼我們還有一個裝糊塗的院長，曲解法律放任這樣的混亂錯誤持續呢？

（作者為公督盟評審委員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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