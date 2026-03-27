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自由開講》現代新編辭典：獨斷專行

2026/03/27 18:00

◎ 沈言

立法院程序委員會因國民黨立委葛如鈞缺席造成藍委居少數，在民進黨立委表達異議時，會議主席翁曉玲未進行表決，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，被視為「獨斷專行」之表現。（資料照）立法院程序委員會因國民黨立委葛如鈞缺席造成藍委居少數，在民進黨立委表達異議時，會議主席翁曉玲未進行表決，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，被視為「獨斷專行」之表現。（資料照）

獨斷專行

注音｜ㄉㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄥˊ

漢語拼音｜dú duàn zhuān xíng

釋義｜指依照個人意志行事，不納他人意見。多用於形容處理公共或重要事務時，缺乏協商與討論。如：「此事關係重大，決策之前宜廣泛聽取各方意見，避免獨斷專行。」亦見「獨斷獨行」、「獨行獨斷」等用法。

【語源】

一說見於歷代語詞發展。「獨斷」見於《史記·李斯列傳》：「是以明君獨斷，故權不在臣也。」原指君主獨自裁決，不與臣下議論，帶有決斷力之意；「專行」見於《左傳·宣公十二年》「其三帥者專行不獲」。該詞從「專一」引申為「擅權」，多用於批評獨斷獨行、不考慮他人意見的行為。兩者結合後，遂成「獨斷專行」，用以形容排除異議、逕行決策之作風。

另一說見於當代政治事件：二○二六年三月，立法院程序委員會審議議程時，時任主席翁曉玲於討論尚未完成且席次不利之際，未進行表決即宣告結束議程，引發程序爭議，被視為「獨斷專行」之具體表現。

【歷代用法】

清，李伯元《官場現形記》第十二回：「你在他手下辦事，只可以獨斷獨行，倘若都要請教過他再做，那是一百年也不會成功的。」語境帶有反諷意味，凸顯體制內不問程序、只求效率之風氣。

今，二○二六年三月程序委員會，翁曉玲未經表決逕行結束議程，反對意見：「程序不當」。主席無回應。民間評價：「獨斷專行」

【引申】

現多用以形容面對質疑與程序爭議時，排除不同意見，逕行作出決定。當「獨斷專行」成為決策方式，其結果不只是溝通失效，而是程序被終止、規則被重寫。與「置若罔聞」、「拒諫飾非」、「專斷獨行」意近，語氣偏批評或諷刺。

當「獨斷專行」成為決策方式，其結果不只是溝通失效，而是程序被終止、規則被重寫；圖為立法院。（資料照）當「獨斷專行」成為決策方式，其結果不只是溝通失效，而是程序被終止、規則被重寫；圖為立法院。（資料照）

（作者為評論員）

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