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自由開講》行政減量是「座談大戲」，還是「結構轉型」的博弈？

2026/03/25 12:30

◎ 蔡榮捷

教育部為促地方政府共推學校行政減量，預計開10場分區座談會。但全教總23日召開記者會呼籲教育部比照英國和日本，做出制度性改革。（資料照）教育部為促地方政府共推學校行政減量，預計開10場分區座談會。但全教總23日召開記者會呼籲教育部比照英國和日本，做出制度性改革。（資料照）

近期全教總批評教育部辦理行政減量座談為「大戲」，訴求徹底的「結構轉型」。若從系統結構與政策博弈的角度觀察，校務行政的崩載並非單一因素，而是現代社會對學校功能「無限擴張」的結構性共業。面對此困局，我們需要的是冷靜的數據分析與權責對齊，而非陷入情緒化的口號對立。

首先，我們必須承認一個結構性事實：學校職能已從單純教學，演變為社會安全網的終端節點。

從反詐、食安到心理輔導，每一項社會焦慮最終都轉嫁為學校的行政負擔。全教總要求的「劃清邊界」，在當前全人教育的社會契約下，確實面臨現實的困難。然而，這並不代表改革毫無進展。

根據教育部最新數據，150項例行業務中已有104項（約69%）完成精進，重點在於「以資訊流取代公文流」。透過數位系統介接取代重複填報，這正是技術官僚層面的結構性優化。此外，政府同步啟動了強大的誘因補償導師加給調升33%、全面調高鐘點費20%，並首創「行政工作獎金」。這種「銀彈」投入，本質上是在修正長期以來「勞務與報酬嚴重不對等」的制度性失衡，讓行政職務從「義務犧牲」轉向「專業給付」。

教育部2025年12月31日宣布，調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（資料照）教育部2025年12月31日宣布，調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（資料照）

其次，外界常將「座談」視為延宕，卻忽略了中央與地方的「雙層博弈」。

事實上，學校行政壓力的「最後一根稻草」往往來自地方政府。縣市政府常為了首長政績，隨意「外掛」臨時性的宣導或調查任務。教育部規劃的10場分區座談，其戰略意義在於建立「政策對齊」機制，將地方官員、教師與校長拉到同一個桌子進行「公開化壓力」對質。座談中已有團體直指地方政府不應臨時加派任務，這正是透過民主溝通，強制地方政府精準掌握政策減量的方向，避免「中央減一項，地方增兩項」的割裂現象。

改革不是請客吃飯，不是喊個口號天就亮了，它是一個精確且動態的微調過程。目前高達七成的業務精進與實質加給調升，顯示改革已從「口號」進入「實戰」

我們對未來的監督應聚焦於三點：

1. 地方政府的行政自律：地方教育局處是否同步啟動「地方版減量」，消滅重複索資？

2. 數位治理的徹底化：系統介接後，基層是否仍被要求產出紙本？

3. 行政專業化的延續：獎金發放後，能否進一步建立專職行政人力的配套？

行政減量不應是政治提款機，而是一場關於專業回歸的持久戰。唯有中央、地方與教學現場在務實的數據基礎上攜手，才能真正讓教師從繁瑣庶務中解放，回歸教育本質。

行政減量不是喊喊口號就能達成，唯有中央、地方與教學現場在務實的數據基礎上攜手，才能讓教師從繁瑣庶務中解放。（資料照）行政減量不是喊喊口號就能達成，唯有中央、地方與教學現場在務實的數據基礎上攜手，才能讓教師從繁瑣庶務中解放。（資料照）

（作者為退休校長；大學教師；台灣基督長老教會二水教會長老）

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