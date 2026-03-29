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南南論壇》詭譎與不安定的「泰國式民主」

混亂複雜的政黨體系外，軍人干政的陋習頻頻，泰國的民主頗難跳脫出軍人干政的陰影，二次世界大戰後以來的軍人政變總計二十多次，令人驚悚；甚至本世紀前25年，即發生兩次 （2006年前總理塔克辛赴聯合國大會期間被軍方政變； 2014年塔克辛妹妹前總理盈拉於黃衫軍與紅杉軍衝突時，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）又發動軍方政變），可知泰國民主的脆弱性不言可喻！
南南論壇

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2026/03/29 19:00

◎ 林若雩

泰自豪黨阿努廷連任總理

泰國長期無預警的軍人政變、混亂複雜的政黨體系，加上目前難獲民心的君主立憲制度⋯，在在形成了詭譎不安定的「泰國式民主」。

上週四泰國國會於3月19日舉行總理選舉，投票結果顯示，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已獲得來自泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）議員共超過290票的支持，通過當選總理的門檻，成為2年內第3位領導人，也是泰國近 20 年來首位成功連任的總理。

南南論壇》詭譎與不安定的「泰國式民主」泰國國會於3月19日選出保守派領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）為新任總理。阿努廷透過與塔克辛派及多黨組成14黨聯合政府，確立泰國新一輪權力版圖。（法新社檔案照）

 一般政治觀察者認為，華文名字陳錫堯、祖先來自廣東，在家裡使用粵語的阿努廷本人政治經歷豐富、華裔背景與親中立場、專業與行政能力良好、平衡左右的政治立場，此四項因素是他得以獲勝連任的原因。泰國憲法法院去（2025） 年8月29日裁定前總理貝東塔違憲並解除其總理職務，阿努廷所領導的泰自豪黨，原為前總理貝東塔執政聯盟中的第二大黨，也是在下議院中的第三大黨，但在去（2025）年 6月因貝東塔「通話門」事件退出執政聯盟，成為反對黨。阿努廷領導泰自豪黨在泰國政壇中發揮了強大力量，他雖然有推動大麻的前科，並沒有阻礙自身的政治晉升大道。

泰自豪黨能否長期執政？

泰國前總理貝東塔因「通話門」事件被裁定違憲，被解除職務。（路透檔案照）泰國前總理貝東塔因「通話門」事件被裁定違憲，被解除職務。（路透檔案照） 泰自豪黨過去被認為是地方型政黨，但這幾年快速崛起，阿努廷也常被形容是「政壇變色龍」。他的連任上臺，也許將使泰國重返一個較混亂且鬆散腐敗、各方勢力強權盤根錯節的寡頭政治時代。強調其執政唯一目標是「人民的福祉」，阿努廷是否可以帶領泰國達到真實的長治久安，或是持續較長的任期，仍在未定之數。畢竟14個政黨的聯合政府運作起來，人多嘴雜、政府治理並不容易順暢。

混亂複雜的政黨體系外，軍人干政的陋習頻頻，泰國的民主頗難跳脫出軍人干政的陰影，二次世界大戰後以來的軍人政變總計二十多次，令人驚悚；甚至本世紀前25年，即發生兩次 （2006年前總理塔克辛赴聯合國大會期間被軍方政變； 2014年塔克辛妹妹前總理盈拉於黃衫軍與紅杉軍衝突時，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）又發動軍方政變），可知泰國民主的脆弱性不言可喻！

當前阿努廷面對的局面，並非康莊大道。表面看起來，阿努廷似乎已成功整合保守派與大型企業支持，並延攬專業人士入閣，有助提升政府穩定度。但實際上、泰國憲法法院已受理一項針對二月大選合法性的請願案，質疑選票上印有條碼與QR Code，可能導致選民投票意向曝光，影響投票保密性。法院已要求相關機構於15日內提出說明。若最終裁定選舉無效，泰國恐須重新舉行大選，政局穩定性將再度面臨考驗、情勢尚未明朗。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於2014年發動軍事政變上台執政。（路透檔案照）帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於2014年發動軍事政變上台執政。（路透檔案照） 阿努廷華人背景的影響

儘管阿努廷再三強調他的政治光譜，屬於「中間偏右」，可算是民粹主義保皇派。積極面他是泰國「傳統建制派」，消極面他是泰國封建統治階層的典型成員。據聞阿努廷有三個非常顯著的特點：極度親中，人脈無敵，口無遮攔。他的民眾支持度不高，但泰國華人很喜歡他。

不少政治評論家指出，阿努廷是成功的商人，不是一般政客。阿努廷常講「中泰一家親」，也支持一帶一路；然則其背景除了是媒體寵兒外，也是洞悉黑金政治的老手，泰國政壇中封建主義庇護制官僚體系的傳承人。有人指稱塔克辛創設的為泰黨二月國會議員大選失利，如僅以此判斷塔克辛家族已經玩完，實則失之草率、言之過早；在政治上，阿努廷被視為是前總理塔克辛的對照面；然則是在治國方法論上，阿努廷又是另一個低調版的塔克辛，同樣採取現實主義與民粹主義「提振經濟」的策略。

前總理塔克辛創設的為泰黨於2月國會議員選舉失利，如僅以此判斷塔克辛家族已經玩完，言之過早。（法新社檔案照）前總理塔克辛創設的為泰黨於2月國會議員選舉失利，如僅以此判斷塔克辛家族已經玩完，言之過早。（法新社檔案照） 泰式民主有別於英國式民主？

泰國作為東南亞一個君主立憲國家，憲法規定譭謗國王有罪，但現任泰國十世皇瓦吉拉隆功的個人聲望魅力，遠遠不如父親九世皇普美蓬．阿杜德，特別是拉瑪十世於疫情期間，率領妻妾遠離泰國赴德國的不當行為，幾乎與英國皇室安德魯王子在一連串與美國金融家Jeffrey Epstein相關的性醜聞不相上下，泰國皇室很難避免老百姓的埋怨；因而泰國左搖右擺的政黨政治屬性，更使得外界懷疑聯合政府能否持續運作，總之詭譎與不安定的「泰國式民主」，時常令人不解而擲筆興嘆！

現任泰國十世皇瓦吉拉隆功的個人聲望魅力，遠遠不如父親九世皇普美蓬．阿杜德。（歐新社檔案照）現任泰國十世皇瓦吉拉隆功的個人聲望魅力，遠遠不如父親九世皇普美蓬．阿杜德。（歐新社檔案照） （作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、國立陽明交通大學兼任教授）

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