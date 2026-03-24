自由開講》結構性失衡：台灣教師權益的階級化與行政荒的深層成因

◎ 賴昭呈

台灣近年教育現場衝突不斷，全教總等工會組織頻頻砲轟教育部，將「行政負擔」視為洪水猛獸。然而，撥開「行政減量」的訴求外殼，其核心衝突在於1995年《教師法》制定後，台灣教師轉型為一個「高保障、低勞動義務、高度自主」的特殊階級。這種結構性失衡，導致了行政體系的崩解與勞資關係的畸形發展。

中小學行政減量，全教總近日開記者會，呼籲教育部比照英日兩國，作出更明確的制度性改革。（資料照）一、 《教師法》後的特殊階級：超越一般勞工的保障

1995年解嚴後推動的《教師法》，初衷是保障學術自由，卻在制度設計上讓教師兼具「公務員的穩定福利」與「勞工的抗爭權利」。

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權利不對等： 台灣教師擁有極高的工作權保障，解聘門檻極高。相較於一般產業勞工，教師不隨企業盈虧波動；相較於公務員，教師則擁有更靈活的工會組職與抗爭籌碼。這種「雙重優勢」使其成為社會中一個極為特殊的職業階級。

二、 引用美式權益，卻選擇性忽略國際義務

台灣教師工會頻繁引用美國、英國等勞動運動的權益法規，強調工時、工作量與專業自主，但在比較時卻刻意忽略了鄰國如日、韓的「義務性制度」：日韓的定期輪調制度： 日本與韓國為了確保教育資源平均，教師必須在一定年限內跨區、跨校強迫輪調。這不僅打破了派系僵化，也讓教師必須適應不同環境。

台灣的「在地安居」： 台灣教師一旦考上正式職位，若不主動介聘，幾乎可以「一校終老」。這種極度穩定的環境，讓權利意識不斷擴張，卻缺乏對整體教育系統流動性的責任感。

三、 待遇太好，導致「行政工作」成為棄置標的

台灣教師一旦考上正式職位，若不主動介聘，幾乎可以「一校終老」。上課示意圖。（資料照） 台灣教師的薪資結構、退休保障與寒暑假福利，在國際標準下（考量購買力平價）極具競爭力。當「純教學」的待遇已經足夠優渥，且教學工作相對單純時，行政工作便成了結構性的犧牲品；誘因消失： 行政職領取的加給與其承擔的法律責任、公文壓力成極大反差。在「教學階級」待遇極佳的前提下，沒人願意擔任行政職，導致行政工作被推往資淺老師或代理老師，造成行政體系的弱化與斷層。

四、 行政負擔不減反增的真相：社會期待與法治化

工會批評行政負擔增加，實則是台灣社會轉型後的必然結果。法治化的代價：反霸凌、性平通報、特教輔導、資安維護，這些都是民主社會對校園提出的正當法治要求。工會將這些「保護學生的法治行政」簡化為「無謂負擔」，實質上是拒絕承擔作為校園共同治理者的責任。

五、 結論：需要的是「權責對等」而非「單向減量」

目前的衝突在於工會試圖爭取更純粹的「教學專業化」（即只管上課、不管雜事），卻不願面對校園運作必須有人承擔行政責任的現實。結構轉型的真正方向：應思考如何建立「行政專職化」的誘因，或者是落實如日韓般的「行政、教學輪調義務」，而非一味地要求教育部「行政減量」。若一味地以「勞工權益」為名要求減少義務，卻坐擁「特殊階級」的優厚福利，這才是台灣教育亂象難以解套的根源。

應思考如何建立「行政專職化」的誘因，或落實如日韓般的「行政、教學輪調義務」，而非一味地要求教育部「行政減量」。（資料照） （作者為台中市私立嘉陽高中校長）

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