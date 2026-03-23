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Emmy時間》AI是吃電怪獸／生存與理想間平衡衝突 打造更好的台灣

反核是神主牌嗎？我想這是一條很長的道路，它會有順利的時候，也會有不順利的時候，在生存與理想之間，生存才是神主牌，如果台灣無法抓住這個機會，建立一個強大的國家，我想那才會是我們這一代台灣人最大的遺憾。
Emmy時間

Emmy時間

2026/03/23 18:10

◎ 胡采蘋

2024年我買了一支美股叫「星座能源」，買它的原因，是一個新聞引起了我的注意：微軟宣布要重啟三哩島核電廠，而星座能源拿到了這個發電合約。

三哩島？就是那個三哩島嗎？是的，就是那個1979年發生嚴重核災事故的電廠。後來三哩島雖然重啟了，但是在2011年日本福島核災後，全球對核電廠的安全要求全面提升，電廠必須添購更多強化設備，導致三哩島不堪虧損，再度倒閉。那些年核電已經變成了成本越來越高的能源。

曾發生核洩漏事故的美國賓州三哩島核電廠，將再度重啟。（美聯社檔案照）曾發生核洩漏事故的美國賓州三哩島核電廠，將再度重啟。（美聯社檔案照）然而成本是高是低，最終取決於買家，如果來了更有實力的買主、能出更高的價錢，那成本就不能算高。2022年底，這樣的買主出現了。

2022年底，ChatGPT橫空出世，徹底改變了人類用電的未來。

我還記得那個農曆年我為了AI跟人大吵一架，對方堅稱AI是騙局，我爆氣大買輝達股票，當時才20美元。我就不相信這麼好玩的東西會沒人玩。

後來大家發現了，AI是吃電怪獸。以前google一次，所需的電量是0.2-0.5瓦小時，但是ChatGPT一次，用電是1-5瓦小時，你可能不理解什麼是瓦小時、千瓦小時，但是你只要知道，現在你AI一次，用電量就是我們查詢google的五到十倍。

ChatGPT橫空出世，徹底改變了人類用電的未來。（法新社檔案照）ChatGPT橫空出世，徹底改變了人類用電的未來。（法新社檔案照） 如果你想要請Gemini做一個五秒鐘的影片，你會用掉十支iPhone的電量，如果要做一個十分鐘的AI影片，那麼一個台灣家庭一天的電量就會被你用掉。

2022年以前，資料中心比的是機櫃數量、伺服器數量，但是就在這短短三年之間，現在大家講到AI資料中心，已經是用它的最大電力負載量來計算。

上個月臉書的第一座1GW資料中心在美國動工，被媒體稱為是「史詩級的AI基礎建設」，然而臉書接下來的亥伯龍Hyperion資料中心計畫，那是5GW的AI基地。

1GW的AI資料中心，它24小時、365天算力開滿，一年會用掉87.6億度電，這是一個什麼樣的概念呢？Google在台灣彰化有一個資料中心，它一年的用電量大概是4-9億度。也就是説，全球目前最大型在建的AI資料中心，是彰化Google資料中心的10-20倍用電量，如果維持目前的發電量，我們的國家根本不能支持這種大型AI資料中心。

我們台灣人去年的總用電量是2867億度電，台積電2024年的環境評估報告記載他們用掉了274億度，光是台積電就用掉了這麼多電，更不要說上上下下AI供應鏈廠商的用電。資料中心只會越來越大，而能支撐他們的就是台灣。

台灣是全世界最重要的AI製造重鎮，大家看到的這些史詩級資料中心，裡面裝的就是我們台灣晶片的伺服器，這裡面不是只有晶片，還有冷卻系統、伺服器組裝廠，甚至就是板卡、探針，我們整個國家的騰飛，我們整個國家之所以正在走上亞洲舉足輕重的中型國家之路，這是一條我們已經完全可以看見的道路。

Google在彰濱工業區線西區投資，設置台灣資料中心。（資料照）Google在彰濱工業區線西區投資，設置台灣資料中心。（資料照） 非核家園有錯嗎？在2022年之前的世界，核電根本沒有出現這麼大的買家，台灣以一個地震的多發島國、無法處理核廢料的處境下，又面臨敵國吞併的野心，建立自主的再生能源電廠當然是正確國策。

太陽能是錯的嗎？不是，馬斯克前陣子向FCC申請要打一百萬顆太陽能發電衛星上太空，他認為AI運算可以在太空中完成，透過低軌衛星傳輸回地面（我們的會員影片這幾週都在講這些）。太陽能仍然非常重要。

反核是神主牌嗎？我想這是一條很長的道路，它會有順利的時候，也會有不順利的時候，在生存與理想之間，生存才是神主牌，如果台灣無法抓住這個機會，建立一個強大的國家，我想那才會是我們這一代台灣人最大的遺憾。

沒有人可以在建設之初，預見後續的突發變化。

我在離開台灣、旅居北京的時候，當時的台北捷運蓋了好幾條新線，然而通行人數卻明顯不足，冷冷清清，因為大量的白領族群轉往中國城市工作，通勤人數已經跟興建捷運時的預估量不同了。

那麼蓋台北捷運是錯的嗎？

抓住機會，勇於承擔，不問毀譽，如果有一個更好的國家遠景，我們就應該抓住它，我們應該勇敢誠實的告訴國民，現在我們只能如此選擇。盡力解決所有問題，平衡生存與理想之間的衝突，為了我們的國家，這才是勇敢的表現不是嗎？

更好的台灣才是我們的共識，下一代的台灣人，一百年後的台灣人，他們會感謝我們今天做出了這樣的決定。

Emmy時間》AI是吃電怪獸／生存與理想間平衡衝突 打造更好的台灣台灣以一個常發生地震的島國，且無法處理核廢料處境下，建立自主的再生能源電廠當然是正確國策。（資料照）
 （作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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