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自由開講》「醫師式治理」 在複雜現實的理性評估

2026/03/23 14:50

◎ 楊慈雲

當賴清德針對核二、核三是否重啟釋出開放態度時，外界多半從「政策轉彎」來解讀。然而，若真正理解他的背景，就會發現，這樣的決策其實深深體現了一種來自醫師訓練的治理思維——理性、權衡風險，並在不完美中做出對整體最有利的選擇。

賴清德總統針對核二、核三是否重啟釋出開放態度時，外界多半從「政策轉彎」來解讀。（資料照）賴清德總統針對核二、核三是否重啟釋出開放態度時，外界多半從「政策轉彎」來解讀。（資料照） 賴清德出身醫界，曾是臨床醫師。在醫療現場，從來不存在「完全沒有副作用」的治療。每一個決策，都是在風險與效益之間做取捨：不治療，病情可能惡化；治療，則可能帶來副作用。真正的專業，不是追求零風險，而是在理解全局後，選擇「總體風險最低」的方案。

台灣當前的能源困境，正是類似的情境。一方面，地緣政治不確定性升高，天然氣高度依賴進口，使能源安全成為國安問題；另一方面，AI與半導體產業快速發展，電力需求持續攀升；同時，減碳壓力也要求能源轉型。在這樣的多重壓力下，任何單一選項——無論是完全非核，或全面依賴化石燃料——都可能帶來新的風險。

從醫師的角度來看，這就像一個需要「重新評估治療策略」的病人。當病情改變，原本的處方自然需要調整。若仍僵化地維持既有方案，反而可能造成更大的傷害。賴清德此時選擇重新檢視核二、核三，並非理念動搖，而更像是一次基於現實條件的「再診斷」。

AI與半導體產業快速發展，電力需求持續攀升。（中央社資料照）AI與半導體產業快速發展，電力需求持續攀升。（中央社資料照） 更關鍵的是，這樣的決策，往往意味著更高的承擔。在醫療現場，醫師必須對每一個決定負責；在政治領域亦然。尤其在民進黨長期以「非核家園」為重要價值的背景下，重新打開核能選項，勢必面對來自支持者與社會的質疑。但若從醫師思維來看，當風險結構已經改變，調整策略本來就是責任，而非退讓。

賴清德所提出的前提——核安無虞、核廢有解、社會共識——其實也高度符合醫療決策邏輯：先確保安全性，再評估長期影響，並取得當事人（在此為社會）的理解與同意。這不是簡單的政策口號，而是一種結構化的風險管理方式。

當然，核能議題仍充滿爭議，安全、核廢料與世代正義等問題，都不能被忽略。但醫療思維的價值，正在於讓討論回到「風險如何比較」、「代價如何分配」，而不是停留在非黑即白的立場對立。

總統賴清德近日表示，核二、核三重啟的前提——核安無虞、核廢有解、社會共識。（資料照）總統賴清德近日表示，核二、核三重啟的前提——核安無虞、核廢有解、社會共識。（資料照） 因此，核能重啟的討論，與其說是政策轉彎，不如說是一種「醫師式治理」的體現：在複雜條件下重新評估，在不確定中尋找相對最佳解，並願意承擔選擇所帶來的責任。

國家治理從來不是追求完美答案，而是持續在變動中做出更好的判斷。當一位具備醫師背景的領導人，願意以這樣的方式面對能源問題，這不只是技術上的選擇，更是一種理性而負責任的治理態度。

在這樣的時刻，我們或許可以少一點「立場的指責」，多一點「判斷的理解」。因為真正重要的，不是選擇本身是否完美，而是這個社會，是否具備在複雜現實中做出理性選擇的能力。

核二（見圖）和核三等核能電廠重啟的討論，與其說是政策轉彎，不如說是一種「醫師式治理」的體現。（資料照）核二（見圖）和核三等核能電廠重啟的討論，與其說是政策轉彎，不如說是一種「醫師式治理」的體現。（資料照） （作者為前重症兒童協會理事長）

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