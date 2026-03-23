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自由開講》核能重啟不是轉彎，而是承擔

2026/03/23 13:30

◎ 王遠平

近期，賴清德針對核二、核三是否重啟釋出「開放態度」，並指出經濟部已完成初步評估、台電正準備相關程序，後續將送交核安會審查。這一訊號在台灣社會引發高度討論，也讓長期支持綠營的選民，重新思考能源政策的方向與現實。

賴總統針對核二、核三是否重啟釋出「開放態度」，並指出經濟部已完成初步評估、台電正準備相關程序，後續將送交核安會審查。圖為核三廠。（資料照，台電提供）賴總統針對核二、核三是否重啟釋出「開放態度」，並指出經濟部已完成初步評估、台電正準備相關程序，後續將送交核安會審查。圖為核三廠。（資料照，台電提供） 若將此放回當前的國際與國內脈絡來看，這樣的轉向，其實不僅不輕率，反而顯得格外沉重且必要。

首先，在地緣政治層面，台灣正處於高度不確定的區域環境中。能源早已不只是經濟議題，而是國家安全的一部分。過去數年，台灣能源結構逐步轉向天然氣與再生能源，但天然氣高度依賴進口、且仰賴海運補給，在潛在衝突或封鎖情境下存在明顯風險。相較之下，核能雖具爭議，但其在本地可持續運作的特性，確實提供了一種「極端情境下的備援能力」。在這樣的現實條件下，重新檢視既有核電機組的角色，並非意識形態的鬆動，而是安全思維的升級。

台灣天然氣高度依賴進口、且仰賴海運補給，荷姆茲海峽危機，一艘液化石油氣（LPG）運輸船停泊在阿曼希納斯（Shinas）外海。示意圖。（路透檔案照）台灣天然氣高度依賴進口、且仰賴海運補給，荷姆茲海峽危機，一艘液化石油氣（LPG）運輸船停泊在阿曼希納斯（Shinas）外海。示意圖。（路透檔案照） 其次，電力需求的結構性變化，已經讓過去的能源規劃不再適用。隨著半導體產業持續擴張，以及人工智慧與算力中心快速成長，台灣的用電曲線正出現質變。這不再只是「用電增加」，而是「基載需求提高且更穩定」。在再生能源尚未完全穩定、儲能技術仍待突破的當下，完全排除核能，勢必意味著更高比例的燃氣發電，進而帶來能源安全、電價壓力與碳排放的多重挑戰。因此，討論核二、核三，不是回頭路，而是補上系統中的關鍵缺口。

然而，真正讓這項政策具有意義的，是其背後的政治承擔。民進黨長期以「非核家園」作為核心主張，這不僅是政策選擇，更是價值認同的一部分。台灣也已在核三除役後邁入「無核」狀態。在這樣的歷史脈絡下，重新開啟核電討論，無可避免會被質疑為路線轉彎，甚至引發支持者內部的矛盾與拉扯。

民進黨長期以「非核家園」作為核心主張，這不僅是政策選擇，更是價值認同的一部分。（資料照）民進黨長期以「非核家園」作為核心主張，這不僅是政策選擇，更是價值認同的一部分。（資料照） 但也正因如此，這個決定才顯得更具分量。政治的成熟，不在於從不改變，而在於是否有能力在現實條件改變時，承擔調整的後果。若賴清德是在綜合考量國安、產業與能源結構後，選擇打開核電的政策空間，那麼這樣的轉向，反而體現了一種對國家整體利益負責的態度。

當然，這並不意味著核能問題可以被簡化處理。核安、核廢料處置、以及社會溝通與程序正義，都是不可迴避的前提。賴清德所提出的「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，若要真正落實，仍需更高程度的透明與對話。但至少，這樣的政策調整，已經從「立場對立」，轉向「條件討論」，為台灣的能源辯論打開了新的空間。

從支持者的角度來看，與其將此視為理念的背離，不如理解為一種在新時代壓力下的理性修正。當世界快速變動，沒有任何政策可以一成不變。真正重要的，不是是否永遠堅守某一種答案，而是是否有能力在不同條件下，持續做出對國家最有利的選擇。

如果政治只是堅持，那麼它可能僵化；但若政治能在理想與現實之間，承擔艱難選擇，那才是民主社會最珍貴的力量。

核二、核三廠重啟進度表。（本報製表）核二、核三廠重啟進度表。（本報製表） （作者為金融法制暨犯罪防制中心總經理）

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