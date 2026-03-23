黃澎孝練「孝」話》笑談《復興中華文化》 讓我成為《小狀元》

歲月荏苒，一晃眼，一甲子飛逝而過。「大陸國土」迄今仍未光復，但是共匪總理李強，卻在他的國務院工作報告中，赫然呼籲兩岸「共同弘揚中華文化」⋯⋯。

◎ 黃澎孝

民國54年，我從大湖國小畢業，名列前茅地考上苗栗初中，有位長輩賞了我100塊錢。在當年，一百塊錢可不是個小數目吔！尤其對於器小易盈的我來說，那可是有生以來最有感的「第一桶金」呢。

初中時去參加苗栗縣的作文比賽，一舉得冠。（取自貼文）於是，我偷偷坐新竹客運去苗栗，先在南苗天雲廟的「阿蘭姐麵攤」大快朵頤一番。然後去「建國書局」買了四本書名響叮噹的：《古文觀止》、《史記精華》、《東萊博議》和《戰國策》。從此，抄起作文來嚇嚇叫，果然挺唬人的。

民國56年，老爸調職竹南分局，我也只好跟著從縣立苗中轉學竹南初中。

請繼續往下閱讀...

班導師陳榭安正好教國文，看了我的作文不由分説就推我代表學校去參加苗栗縣的作文比賽。「果然」一舉得冠，好不得意！從此，忘不了那次比賽的作文題目：「復興中華文化，光復大陸國土」⋯⋯。

歲月荏苒，一晃眼，一甲子飛逝而過。「大陸國土」迄今仍未光復，但是共匪總理李強，卻在他的國務院工作報告中，赫然呼籲兩岸「共同弘揚中華文化」⋯⋯。

中國總理李強的國務院工作報告中，呼籲兩岸「共同弘揚中華文化」。（法新社檔案照）天吶！我尊敬的陳榭安老師啊！您看看這是什麼世道啊⁉️當年文化大革命的共匪，現在要拉台灣一起「弘揚中華文化」啦⁉️您的在天之靈，可得幫我指點、指點迷津，看看同樣是「中華文化」的文章，我得要如何落筆？才不會被人看破手腳，而自陷於國共兩黨的矛盾囧途呢？

P.S. 陳榭安老師如果托夢給我，我就繼續寫下一篇：《李強真愛說笑話：只有中國共產黨化，哪來中華文化？》

當年文化大革命的共匪，只有中國共產黨化，哪來中華文化？ （路透檔案照）（認識陳榭安老師的人應該不多。沒關係！你們大可找《小天下》的總編輯李黨女士打聽打聽。聽說她是陳榭安老師在彰化女中任教時的得意門生。）

延伸閱讀 記兩位老師

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法