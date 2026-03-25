自由開講》中共《民族團結法》演繹法律武器化與認知操弄：當沈默變成犯罪

◎ 顏瑞宏

中國全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，我國陸委會隨即預警，該法將「團結與統一」界定為法定的「作為義務」。這部看似處理族群關係的行政法，實則是北京「法律戰」與「認知作戰」合流的具體實踐，台灣社會須以此法背後的威權擴張邏輯為戒，審視其對民主生活方式的侵蝕。

中國全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，是北京「法律戰」與「認知作戰」合流的具體實踐。（路透檔案照）

從法學視角審視，該法核心爭議在於法律明確性原則的喪失。全文65條中「應當」一詞頻率高達53次，明顯要將政治認同轉化為強制性義務。現代民主憲政核心在於保護公民的「沈默權」，即一個人有權不表達特定立場。然而，中共此法將「維護國家統一」列為全民義務，並對應到治安管理處罰法乃至於刑法。

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這意味著兩岸關係已從處罰「積極台獨」的「作為犯」，轉向處罰「不積極促統」或「消極不配合」的「不作為犯」。這種「法律武器化」手段，旨在沒收「不表態」的自由，並建立針對台灣國民的「長臂管轄權」，試圖在國際法理敘事中，將台灣主權爭議強行降格為中國內政問題。

在認知操弄層面，該法意圖創造「寒蟬效應」。法律規範對象延伸至企業、教育機構乃至未成年人家長，就是要在社會結構中，建立起綿密的政治審查點。正如冷戰時期東德「史塔西」鼓勵舉報文化的邏輯，當法律要求個體必須履行「促進團結義務」時，將誘發社會成員為求自保而互相檢舉。

政府近期推動的1.25兆元軍購特別條例，即是應對中共以法律武器化推進統戰。圖為主力戰車M1A2T。（資料照）

這種威權治理下的社會監控與「互信瓦解」，可以把它理解成「升級版紅衛兵文化」，目標是達成「不戰而屈人之兵」的心理控制。當藝文創作者、學者或一般民眾赴陸時，因法律定義模糊產生的恐懼，將迫使個體進行「預防性效忠」。當「輸誠」成為生存的前提，台灣引以為傲的創意、學術自由及人權，都將面臨法律威逼的挑戰。

面對中共以法律武器化推進統戰，台灣的反制核心絕對在於社會防衛韌性的建構。政府近期推動的1.25兆元軍購特別條例，即是應對此類威脅的對策。法律戰試圖從心理與法理瓦解國人對抗意志，而強化無人機體系與多層次防空能量，則是在向國際社會傳遞實質主權的信號，台灣的法律地位與存續，取決於實力拒止與防衛意志，與北京的片面立法毫無關係。

中共此法是測試台灣防禦韌性的試金石。唯有透視其法律包裝下的威權本質，並以堅實的國防能力為後盾，我們才能在法律與認知博弈中，成功守護民主台灣的價值。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）

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