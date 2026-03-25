自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共《民族團結法》演繹法律武器化與認知操弄：當沈默變成犯罪

2026/03/25 11:00

◎ 顏瑞宏

中國全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，我國陸委會隨即預警，該法將「團結與統一」界定為法定的「作為義務」。這部看似處理族群關係的行政法，實則是北京「法律戰」與「認知作戰」合流的具體實踐，台灣社會須以此法背後的威權擴張邏輯為戒，審視其對民主生活方式的侵蝕。

中國全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，是北京「法律戰」與「認知作戰」合流的具體實踐。（路透檔案照）中國全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，是北京「法律戰」與「認知作戰」合流的具體實踐。（路透檔案照）

從法學視角審視，該法核心爭議在於法律明確性原則的喪失。全文65條中「應當」一詞頻率高達53次，明顯要將政治認同轉化為強制性義務。現代民主憲政核心在於保護公民的「沈默權」，即一個人有權不表達特定立場。然而，中共此法將「維護國家統一」列為全民義務，並對應到治安管理處罰法乃至於刑法。

這意味著兩岸關係已從處罰「積極台獨」的「作為犯」，轉向處罰「不積極促統」或「消極不配合」的「不作為犯」。這種「法律武器化」手段，旨在沒收「不表態」的自由，並建立針對台灣國民的「長臂管轄權」，試圖在國際法理敘事中，將台灣主權爭議強行降格為中國內政問題。

在認知操弄層面，該法意圖創造「寒蟬效應」。法律規範對象延伸至企業、教育機構乃至未成年人家長，就是要在社會結構中，建立起綿密的政治審查點。正如冷戰時期東德「史塔西」鼓勵舉報文化的邏輯，當法律要求個體必須履行「促進團結義務」時，將誘發社會成員為求自保而互相檢舉。

政府近期推動的1.25兆元軍購特別條例，即是應對中共以法律武器化推進統戰。圖為主力戰車M1A2T。（資料照）政府近期推動的1.25兆元軍購特別條例，即是應對中共以法律武器化推進統戰。圖為主力戰車M1A2T。（資料照）

這種威權治理下的社會監控與「互信瓦解」，可以把它理解成「升級版紅衛兵文化」，目標是達成「不戰而屈人之兵」的心理控制。當藝文創作者、學者或一般民眾赴陸時，因法律定義模糊產生的恐懼，將迫使個體進行「預防性效忠」。當「輸誠」成為生存的前提，台灣引以為傲的創意、學術自由及人權，都將面臨法律威逼的挑戰。

面對中共以法律武器化推進統戰，台灣的反制核心絕對在於社會防衛韌性的建構。政府近期推動的1.25兆元軍購特別條例，即是應對此類威脅的對策。法律戰試圖從心理與法理瓦解國人對抗意志，而強化無人機體系與多層次防空能量，則是在向國際社會傳遞實質主權的信號，台灣的法律地位與存續，取決於實力拒止與防衛意志，與北京的片面立法毫無關係。

中共此法是測試台灣防禦韌性的試金石。唯有透視其法律包裝下的威權本質，並以堅實的國防能力為後盾，我們才能在法律與認知博弈中，成功守護民主台灣的價值。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書