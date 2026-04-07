自由開講》「民族團結」成控台利刃？中共法律戰重塑「心理鐵幕」

◎ 霖

法律化認同：將政治分歧轉為刑事風險

中國全國人大會議近期通過《民族團結進步促進法》，並由國台辦發言人陳斌華公開宣稱，將對「破壞民族團結」的台獨勢力採取一切必要懲治。此舉表面上是強化大一統的法治根基，實質上則是中共「法律戰」的升級。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗精闢指出，這部法律的核心戰略，在於將原本屬於個人的「認同問題」強制轉化為「法律問題」，試圖在無形中劃下一道威懾紅線。

中國全國人大會議近期通過《民族團結進步促進法》，將原本屬於個人的「認同問題」強制轉化為「法律問題」，試圖在無形中劃下一道威懾紅線。圖為維吾爾族孩子踢足球。（美聯社檔案照）跨境鎮壓的虛與實：目標不在「抓捕」而在「束縛」

儘管中共法律在台灣與多數民主國家並無實質管轄權，也難以進行全面的跨境執法，但其真正的殺傷力在於「不確定性」。當「破壞民族團結」的定義模糊不清時，這種法律便成為一種隨時可能落下的懸劍。對經常往返兩岸、在中國有經商投資或家庭連結的台灣民眾而言，這種風險訊號會迫使個人在進入中港澳地區前，自發性地審查過往言論，進而產生「自我約束」的寒蟬效應。

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鎖定特定群體：精準打擊公共論述空間

這部法律的實施，並非旨在進行大規模搜捕，而是透過制度與個案的操作，精準對準參與公共論述、兩岸交流或在對岸有重大利益的群體。透過官方媒體的放話與特定案例的宣傳，北京試圖形塑一種「言行皆有後果」的社會氛圍。這種操作模式不只是單純的法律執行，更是一種高度政治化的行為管理，旨在瓦解台灣社會對於認同議題的自由討論空間。

中共日前通過「民族團結進步促進法」，不表態支持統一可能被羅織罪名。（美聯社檔案照）心理防線的警訊：拒絕讓恐懼成為常態

洪浦釗的示警震聾發聵：該法最值得警覺的，不是它最終抓了多少人，而是它讓多少台灣人因為恐懼而選擇「退一步」。當台灣人開始為了進入中國市場或確保人身安全而進行思想與言語的自我閹割，中共的心理戰便已取得初步勝利。面對這種制度化的威脅，台灣社會除了保持理性與警覺，更應看清其背後的統戰邏輯，守住民主社會最核心的價值——思想與表達的絕對自由。

整體而言，《民族團結進步促進法》是中共對台「入島、入戶、入腦」策略的法律延伸。當荒謬的法律被當作政治武器，台灣人更需展現韌性，拒絕落入自我審查的陷阱。

（作者為研究生）

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