自由開講》高端疫苗見證了國內失格的政治文化

◎ 張裕焯

2026年3月，高端自主研發的「恩穩健」腸病毒71型疫苗正式獲得越南藥證。事件的重要性在於：它是台灣自主研發疫苗首度成功進海外市場的案例。對於長期深陷「肺炎政治風暴」的高端而言，這張藥證更像是一份遲來的肯定。

高端自主研發的「恩穩健」腸病毒71型疫苗，正式獲得越南藥證，是台灣自主研發疫苗首度成功進海外市場的案例。（高端提供）





越南作為腸病毒重災區，其藥典規範與臨床要求極為嚴苛，這是為越南官方核發的首張腸病毒71型疫苗藥證。高端在此地深耕超過十年，進行大規模三期臨床，最終以96.8% 的保護力數據拿證。這印證了高端細胞培養技術與新藥開發的底氣，在國際市場上極具競爭力。

請繼續往下閱讀...

回頭看Covid-19這段歷史，高端的投入像是經歷一場突如其來的驟雨，技術上自證有能力與美國國衛院（NIH）接軌，採用了S-2P棘蛋白穩定技術使得以在極短時間內完成量產。但是在台灣特殊的政治環境裡，一個民營公司披上國家隊戰袍的同時便要開始承受國內外的政治攻防的壓力，而這段歷程本違背生技研發技術的純粹性與商務本質。

企業的品牌價值被曲解，社會大眾忽略了它在腸病毒、流感疫苗上的長線佈局，僅以Covid-19疫苗曲折的國際認證過程來定義它的成敗。無論是WHO認證的延宕、國內輿論的撕裂，還是國際地緣政治的孤立，都凸現當時政客「外行評點內行」的醜態。

高端Covid-19疫苗，承受國內外的政治攻防的壓力，違背生技研發技術的純粹性與商務本質。（法新社檔案照）





以致2023年將技術授權給WHO C-TAP的舉動，認知上更像是為停損所採取的策略，一直到今日在越南成功的消息，才讓它有脫離陰霾，重新界定企業形象的契機。除了疫苗國家隊成員，它更是一個靠新藥打入東協市場的挑戰者。

「大商興國」，疫情期間國內大廠臨危受命、投入研發的經歷彌足珍貴。儘管疫後因供需環境與技術迭代等因素陸續停產，但過程裡揭示了一個真理：在國家危難之際，民間願共赴國難者比比皆是。相較之下，政治圈裡那些譁眾取寵、甚至刻意抹黑專業的雜音，在市場競爭下的真憑實據面前顯得格外諷刺。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法