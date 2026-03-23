自由開講》科學戳破政客抹黑髒水 高端進軍國際盃

◎ 池明

高端疫苗自主研發的腸病毒疫苗，近日拔得頭籌取得越南衛生部核發的新藥上市許可證。不僅是台灣自力研發疫苗成功進軍國際的案例，更以《刺胳針》期刊認證100%保護力的完美數據，狠狠粉碎了過去某些藍營政客對「國產疫苗走不出國門」的惡意質疑，向世界證明了台灣生技堅強實力。

高端疫苗自主研發的腸病毒疫苗，近日取得越南衛生部核發的新藥上市許可證。（資料照）

回首1998年腸病毒71型在台大爆發，無情奪走78條幼小生命。當時台灣防疫專家積極向歐美疫苗大廠求援，卻因該病毒主要流行於亞太地區，不符西方藥廠「商業利益」而拒絕。國際大廠的「冷對待」，讓台灣政府體認要救自己的孩子，必先靠自己。

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多年的研發接力，即便前幾年本土生技屢遭藍白政治口水，甚或惡意阻擋高端疫苗進入校園施打，研發團隊並未被擊倒，而是堅持以嚴謹的科學數據直球對決，最終打造出能保護幼兒的頂尖腸病毒疫苗。

高端取得海外藥證，更象徵台灣生技業正式邁開步伐，拓展規模經濟。台灣每年僅約十餘萬新生兒，而越南每年約130多萬名新生兒，施打人數是台灣十倍有。越南氣候濕熱、幾年前更爆發18萬例兒童感染的嚴峻疫情，這支具備高度防護力的台灣疫苗，在當地是名副其實的「救命剛需品」。

台灣疫苗與法商結盟，有望取得進軍東協十國的戰略門票，展現了深耕「新南向」的實質經貿佈局。圖為高端。（資料照）

相較於中國同類疫苗始終走不出其國內市場，台灣疫苗透過與法商結盟，不僅迅速切入越南自費市場，有望取得進軍東協十國的戰略門票，展現了深耕「新南向」的實質經貿佈局。

生技產業與國防自主同等重要，皆是攸關國家生存的核心戰略。高端在越南的破冰，不僅是本土企業在海外的商業勝仗，更是台灣生技業從內需防禦走向「國際盃」的標竿。國內屢現政治算計，不惜潑髒水污名化的亂象。如今終究由國際藥證戳破真相。國人唯有堅定扶植自主戰略產業，台灣才能在打壓中突圍，以堅韌的科研實力在世界昂首闊步。

（作者為教師）

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