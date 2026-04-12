自由開講》台灣如何用「全社會韌性」回擊中共的全面滲透戰

◎ 宗介

當外界仍將戰爭想像為坦克與飛彈的對抗時，台灣已逐步進入另一個更真實、也更殘酷的戰場——一場涵蓋資訊、心理、基礎設施乃至社會秩序的「全域衝突」。今年城鎮韌性演習與漢光演習的高度整合，正是對這種新型態威脅的正面回應。

今年城鎮韌性演習與漢光演習的高度整合，正是對資訊、心理、基礎設施乃至社會秩序的「全域衝突」新型態威脅的正面回應。。圖為2024年新北市民安演習。（資料照）

中共對台威脅，早已不只是軍事恫嚇，而是一種「多層次滲透」：從灰色地帶侵擾、網路攻擊、假訊息操作，到試圖瓦解民心士氣。面對這種複合式壓力，單靠軍隊早已不足，真正的防線，正是整個社會的運作能力與心理韌性。

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此次演習最關鍵的轉變，在於「去劇本化」。過去演習多半是預設情境、照表操課，但真實戰爭從不按劇本走。當演習改為「命令下達才開始反應」，代表台灣開始訓練的是「不確定性下的決策能力」。這不只是軍事訓練，更是政府治理能力的壓力測試。

同樣值得注意的是軍民整合的深化。從醫療後撤、交通調度，到防空避難與物資配送，甚至納入無人機支援，顯示台灣正在建立一套「戰時社會運作模型」。這種模式的核心，不在於打贏每一場戰鬥，而在於「撐過整場戰爭」。

這正是中共最忌憚的能力。

因為中共的戰略核心，一直不是單純軍事佔領，而是「快速癱瘓」。透過飛彈打擊、資訊混亂與心理戰，讓社會在短時間內失去運作能力，進而迫使政治屈服。換言之，只要台灣社會能維持運作，中共的「速戰速決」戰略就會破產。

因此，這類演習的真正意義，不只是「準備戰爭」，而是「否定中共的勝利條件」。

中共的戰略核心是「快速癱瘓」，透過飛彈打擊、資訊混亂與心理戰，讓台灣屈服。圖為中共東風-21D。（歐新社檔案照）

然而，挑戰仍然存在。第一，社會對演習的認知仍停留在形式層面，未必理解其戰略意涵；第二，民間參與程度仍有提升空間，特別是在資訊戰與心理防護方面；第三，關鍵基礎設施的抗毀能力，仍需持續強化與分散風險。

更重要的是，台灣必須清楚認知：韌性不是一次演習的成果，而是一種長期累積的能力。從教育、媒體識讀，到地方政府應變能力，甚至企業的備援機制，都是這場「無形戰爭」的一部分。

當中共試圖用壓力讓台灣社會崩潰時，台灣的回應不應只是「反擊」，而是證明一件事——這個社會，不會被擊垮。

這，才是真正的嚇阻。

（作者為研究生）

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