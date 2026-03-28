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自由開講》莫讓截圖政治擊沉海鯤號

2026/03/28 15:00

◎ 不孝

總統視導海鯤號後，立委馬文君立刻把鏡頭對準鋼板、鉚釘與疑似水漬，彷彿幾張生活區照片，就足以替整個潛艦國造下結論。這種操作真正危險之處，不在於提出質疑，而在於把仍在測試中的原型艦，硬切成幾個足以煽動情緒的畫面，再用片段取代程序、用印象凌駕專業。

自由開講》莫讓截圖政治擊沉海鯤號海鯤號測試如火如荼，若只憑幾張局部照片，就推導整體戰力成敗，還會讓輿論熱鬧取代專業審查。（台船提供）

國防議題一旦被帶成這種觀看模式，社會看到的就不再是驗證邏輯，而是誰的截圖更有殺傷力。海鯤號目前仍在海測與系統調整階段。原型艦的功能，是在反覆測試中找出問題、修正問題、確認問題是否已被排除。台船已說明，外界所見屬生活區待改善項目，可立即處理，且不影響整體測試；國防部也強調，各項驗證仍以安全與作戰需求為最高標準。這表示爭點從來不是能不能檢驗，而是應該依據什麼標準檢驗。若連測試中的暫時缺失，都被直接放大為全案失敗，那是在用政治聲量提前宣判專業程序。

海鯤號目前仍在海測與系統調整階段，馬文君卻在質疑鋼板、鉚釘與疑似水漬。 （取自立法委員馬文君粉絲專頁）海鯤號目前仍在海測與系統調整階段，馬文君卻在質疑鋼板、鉚釘與疑似水漬。 （取自立法委員馬文君粉絲專頁）

更值得警惕的是，這類操作會把公共討論一路拉向最廉價的方向。真正重要的問題，應該是海測是否如實推進、風險是否充分揭露、改善項目是否逐項完成、驗收門檻是否清楚、預算與合約責任是否禁得起檢驗。這些才是應有的監督焦點。反之，若只憑幾張局部照片就推導整體戰力成敗，不僅無助於提升國防治理，還會讓外行印象壓過制度判準，讓輿論熱鬧取代專業審查。

最終傷到的，不只是台船與海軍的專業聲譽，更是台灣社會面對安全議題時應有的判斷能力。

（作者為退休人士）

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