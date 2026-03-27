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美台觀測站》2027年中共不會攻台？台灣怎麼看美國情報總監的新報告？

我們更不能夠把決定命運的關鍵交到獨裁者的手上，必須要建構起足以讓獨裁者打消使用武力念頭的防衛能力，並且清楚表達自我防衛的意願，如此一來獨裁者會覺得使用武力的成本太高，還是改天吧！
美台觀測站

美台觀測站

2026/03/27 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

美國國家情報總監辦公室（ODNI）於18日發布2026年度美國情報界威脅評估報告，內容指出「中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。」（中央社翻譯字句）

中共2027年會攻打台灣？美國情報界威脅評估報告認為，中國的威脅完全沒有減少的跡象。 （取自貼文）中共2027年會攻打台灣？美國情報界威脅評估報告認為，中國的威脅完全沒有減少的跡象。 （取自貼文）什麼？之前不是很多人一直說中共2027年會攻打台灣，所以現在又不會了嗎？我們該怎麼看這份報告？剛好在第一時間有外媒連線訪問本站成員，我們也趁這個機會來做一個威脅評估的Q&A。

問：台灣如何看這份報告？中國的威脅減少了嗎？

答：威脅並未減少。報告本身已明確指出，中國仍持續發展軍事能力。

我們從來不能夠預測一個獨裁政權什麼時候會使用武力，因此，關鍵不在於判斷「何時發生」，而在於是否具備足夠的準備與嚇阻能力。如果我們相信會有戰爭發生，那就不會有戰爭發生，因為我們會努力準備，提升嚇阻的能力。相反地，如果我們不相信會有戰爭發生，那戰爭就會發生，因為我們的準備可能就會不夠，這樣會給獨裁者錯的的訊號讓他們誤判。當獨裁者覺得出兵會贏，他們就會出兵。

中國持續用軍機軍艦、大型軍演等方式侵擾台灣，也侵擾周邊國家。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）中國持續用軍機軍艦、大型軍演等方式侵擾台灣，也侵擾周邊國家。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）中國剛結束的「兩會」裡面揭露本年度軍事預算成長超過7%，「帳面上的」軍事預算有1.9兆人民幣，如果連同「維穩」的預算加起來快要4兆人民幣、等於超過5000億美元的預算花在強制措施（coercive institution），這些威脅都沒有減少。

問：如果中共不會攻打台灣，台灣的準備就白費了嗎？

答：首先，我們不知道中共什麼時候會使用武力，所謂「2027窗口」，不是說他們一定會在2027年出兵，而是說習近平下令軍隊要在2027年做好準備、要有能力出兵，具備能力與實際行動之間，仍有差距，能力不等於決定。

第二，中共到現在都沒有出兵、到2027年都不會出兵，正是代表台灣的防衛準備非常成功。國軍存在的目的就是如此，加強軍備的目的就是要讓中共不敢出兵。原本中共認為2027年可以準備好，現在2027年沒辦法準備好，不就代表我們的防衛準備是在提升、嚇阻確實發揮了作用嗎？

問：為什麼2027年窗口可能出現變化？

答：有很多因素會改變中國的戰略思維。最近的直接因素當然就是解放軍高階將領的大清洗，這讓中國的作戰能力可能會有損失，尤其許多有實戰經驗的人、懂台海局勢的人都不見了，當然需要準備的時間就拉長了。

然而，在此同時習近平的「集權程度」仍然繼續上升，在這樣的狀況下的政權其實是更加危險，因為沒有人可以約束他。政治學的研究普遍指出，當獨裁者面對的拘束力愈多，愈不可能使用武力，因為會有更多人幫忙做出正確的評估；當獨裁者愈集中權力、愈沒有權力的制衡，則愈有可能使用武力，因為他說了算，沒有什麼機制可以改變想法。

習近平的「集權程度」仍然繼續上升，目前還沒有人可以約束他。當獨裁者愈集中權力、愈沒有權力的制衡，則愈有可能使用武力。（美聯社檔案照）習近平的「集權程度」仍然繼續上升，目前還沒有人可以約束他。當獨裁者愈集中權力、愈沒有權力的制衡，則愈有可能使用武力。（美聯社檔案照）因此，不管是2027年還是哪一年， 評估的時機點一點都不是重點。

問：這份報告會不會讓美國的盟友們降低對台海局勢的戒心？

答：不會，盟友們看到的會是中國的實際狀況。中國持續用軍機軍艦、大型軍演等方式侵擾台灣，也侵擾周邊國家，一方面反覆演練封鎖台海，一方面持續為潛在的軍事行動做準備。近期中共減少了用軍機來侵擾台灣空域，然而不要忘記，中共派出的船艦並沒有減少，而所謂的減少，也並非停止。去年超過五千架次的軍機侵擾，現在就算減少一些，整體的威脅仍然是非常大。

同時，中國的混合戰手段沒有減少，經濟脅迫、認知作戰與滲透都持續進行，各國不可能因為一份報告而改變觀感，重點是實際上中國做了什麼。目前中國的威脅完全沒有減少的跡象。

問：台灣應該怎麼做？

答：台灣民間社會和政府都在做更多的準備。民間社會組織許多民防訓練的課程，政府也加速軍事改革，同時加強自我防衛的能力。同時，美國有其自身考量，相關評估報告往往依其戰略需求形塑敘事，然而中國對台灣的威脅並未改變，台灣因此必須以長期規劃持續提升國防韌性。

美台觀測站》2027年中共不會攻台？台灣怎麼看美國情報總監的新報告？民間組織民防訓練、政府也加速軍事改革，建構起足以讓獨裁者打消使用武力念頭的防衛能力。圖為黑熊學院進行民防演訓。（資料照）

我們更不能夠把決定命運的關鍵交到獨裁者的手上，必須要建構起足以讓獨裁者打消使用武力念頭的防衛能力，並且清楚表達自我防衛的意願，如此一來獨裁者會覺得使用武力的成本太高，還是改天吧！相反地，如果獨裁者覺得台灣人不想自我防衛、放棄加強國軍能力、或者選出一位只想談判不想防衛的領導者，那麼獨裁者就會覺得使用武力一定會贏，這樣子就一定會使用武力。我們就是要繼續做好一切的準備。

ANNUAL THREAT ASSESSMENT OF THE U.S. INTELLIGENCE COMMUNITY報告連結

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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