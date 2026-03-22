自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當「反核牌」倒下 「台獨牌」仍將屹立不搖

2026/03/22 18:00

◎ 楊振富

總統賴清德強調，核二核三重啟必須符合「核安無虞、核廢有解、社會有共識」3原則。（資料照）總統賴清德強調，核二核三重啟必須符合「核安無虞、核廢有解、社會有共識」3原則。（資料照）

賴清德政府能源政策轉向，可能引發一個質疑：既然「非核家園」可以鬆動，那麼另一張長期被民進黨視為政治核心的「台獨牌」，是否也終將在現實壓力下讓位？

這種推論看似合理，實則忽略兩者在政策位階上的根本差異。

台灣當前國家目標有明顯優先順序：最外層是戰略安全；其內是經濟安全；再往內則是各種政策工具的選擇，這是理解反核轉向的關鍵。

當前全球局勢下，台灣生存基礎不只是軍事防衛，更建立在「不可替代性」之上。無論是先進製程晶片，還是快速擴張的人工智能產業，台灣在國際體系中獲得重視與支持，不僅因價值理念，更因在供應鏈中的關鍵位置。這種不可替代性，正是戰略安全核心。

然而，不可替代性高度依賴現實條件支撐。其中最直接的，就是穩定且可預期的能源供應。半導體與AI產業的高耗能特性，使得電力不再只是經濟議題，而是戰略資產。一旦能源供應出現瓶頸，不僅影響產業競爭力，更可能削弱台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，進而動搖戰略安全

從這個角度來看，核能政策的調整，本質上並非意識形態崩解，而是政策工具的理性回歸。當天然氣供應面臨地緣政治風險、再生能源短期內難以滿足基載需求時，重新評估核能角色，是一種對能源安全負責的選擇，亦是更高層次的戰略安全考量。

由於半導體與AI產業具高耗能特性，一旦台灣能源供應出現瓶頸，恐削弱我國在全球供應鏈中的地位。因此評估重啟核能，是政策工具的理性回歸；圖為核三廠。（資料照）由於半導體與AI產業具高耗能特性，一旦台灣能源供應出現瓶頸，恐削弱我國在全球供應鏈中的地位。因此評估重啟核能，是政策工具的理性回歸；圖為核三廠。（資料照）

因此，「反核牌」的鬆動，恰恰說明了一件事：它從來就不是目的，而是手段。

反過來看，被稱為「台獨牌」的國家主權立場，性質則截然不同。它並非某一項可以替換的政策工具，而是關於「台灣是什麼」的根本定位。這種定位，決定了國家戰略的方向，也界定了所有政策選擇的邊界。即便在現實操作上，可能以「維持現狀」或更審慎的語言呈現，但核心是維繫一個政治共同體的存在與正當性。

這可以解釋台灣面對AI與半導體帶來的高耗能挑戰時，政策優先順序的排列：當能源選項影響到經濟安全，而經濟安全進一步牽動戰略安全時，原本帶有高度象徵性的反核立場，勢必讓位於更高層級的國家利益。

但這樣的讓位，並不會向上延伸至國家定位本身。相反地，正因為戰略安全的重要性提升，維持台灣在國際體系中的獨特位置，反而使國家主體性的論述更加關鍵。也就是說，反核的調整，不會削弱所謂的「台獨牌」，而是從另一個側面，強化它存在的結構性條件

因此，當反核牌「倒下」，台獨牌不但不會隨之崩解，反而會繼續支撐整體國家戰略的運作。

面對反核的調整，「台獨牌」不但不會隨之崩解，反而會繼續支撐整體國家戰略的運作；示意圖。（資料照）面對反核的調整，「台獨牌」不但不會隨之崩解，反而會繼續支撐整體國家戰略的運作；示意圖。（資料照）

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書