自由開講》當「反核牌」倒下 「台獨牌」仍將屹立不搖

◎ 楊振富

總統賴清德強調，核二核三重啟必須符合「核安無虞、核廢有解、社會有共識」3原則。（資料照）

賴清德政府能源政策轉向，可能引發一個質疑：既然「非核家園」可以鬆動，那麼另一張長期被民進黨視為政治核心的「台獨牌」，是否也終將在現實壓力下讓位？

這種推論看似合理，實則忽略兩者在政策位階上的根本差異。

請繼續往下閱讀...

台灣當前國家目標有明顯優先順序：最外層是戰略安全；其內是經濟安全；再往內則是各種政策工具的選擇，這是理解反核轉向的關鍵。

當前全球局勢下，台灣生存基礎不只是軍事防衛，更建立在「不可替代性」之上。無論是先進製程晶片，還是快速擴張的人工智能產業，台灣在國際體系中獲得重視與支持，不僅因價值理念，更因在供應鏈中的關鍵位置。這種不可替代性，正是戰略安全核心。

然而，不可替代性高度依賴現實條件支撐。其中最直接的，就是穩定且可預期的能源供應。半導體與AI產業的高耗能特性，使得電力不再只是經濟議題，而是戰略資產。一旦能源供應出現瓶頸，不僅影響產業競爭力，更可能削弱台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，進而動搖戰略安全。

從這個角度來看，核能政策的調整，本質上並非意識形態崩解，而是政策工具的理性回歸。當天然氣供應面臨地緣政治風險、再生能源短期內難以滿足基載需求時，重新評估核能角色，是一種對能源安全負責的選擇，亦是更高層次的戰略安全考量。

由於半導體與AI產業具高耗能特性，一旦台灣能源供應出現瓶頸，恐削弱我國在全球供應鏈中的地位。因此評估重啟核能，是政策工具的理性回歸；圖為核三廠。（資料照）

因此，「反核牌」的鬆動，恰恰說明了一件事：它從來就不是目的，而是手段。

反過來看，被稱為「台獨牌」的國家主權立場，性質則截然不同。它並非某一項可以替換的政策工具，而是關於「台灣是什麼」的根本定位。這種定位，決定了國家戰略的方向，也界定了所有政策選擇的邊界。即便在現實操作上，可能以「維持現狀」或更審慎的語言呈現，但核心是維繫一個政治共同體的存在與正當性。

這可以解釋台灣面對AI與半導體帶來的高耗能挑戰時，政策優先順序的排列：當能源選項影響到經濟安全，而經濟安全進一步牽動戰略安全時，原本帶有高度象徵性的反核立場，勢必讓位於更高層級的國家利益。

但這樣的讓位，並不會向上延伸至國家定位本身。相反地，正因為戰略安全的重要性提升，維持台灣在國際體系中的獨特位置，反而使國家主體性的論述更加關鍵。也就是說，反核的調整，不會削弱所謂的「台獨牌」，而是從另一個側面，強化它存在的結構性條件。

因此，當反核牌「倒下」，台獨牌不但不會隨之崩解，反而會繼續支撐整體國家戰略的運作。

面對反核的調整，「台獨牌」不但不會隨之崩解，反而會繼續支撐整體國家戰略的運作；示意圖。（資料照）

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法