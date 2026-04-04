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自由開講》兒虐安全網的沉默螺旋

2026/04/04 08:00

◎ 黑傑克

兒虐案反映了社會安全網並不是完全不存在，而是在每一個環節都出現了「差一點」的失效；圖為高等法院審理「剴剴案」，民眾在外聲援畫面。（資料照）兒虐案反映了社會安全網並不是完全不存在，而是在每一個環節都出現了「差一點」的失效；圖為高等法院審理「剴剴案」，民眾在外聲援畫面。（資料照）

每當重大兒虐案件發生，社會都會出現同樣的提問：「為什麼沒有任何人救他？」

近年來，不同國家接連發生震動社會的兒虐事件。南韓的海登案、Shine案，以及曾經引發修法的鄭仁案，再到台灣社會高度關注的剴剴案。兩個不同國家的孩子，卻留下了幾乎一樣的制度問題。如果把這些案件放在一起看，會發現一個令人不安的現象：孩子的死亡往往不是突如其來，而是一段逐漸形成的過程。社會安全網並不是完全不存在，而是在每一個環節都出現了「差一點」的失效。這種現象，有學者稱之為 「兒虐安全網的沉默螺旋」。 所謂沉默螺旋，並不是單一機構的失敗，而是整個系統在多個節點同時失去警覺。

第一個階段：「早期警訊的出現」

在許多案件中，孩子很早就出現異常狀況，例如不明瘀青、營養不良、體重過低、持續哭鬧或多次受傷就醫。這些訊號其實是孩子身體所發出的求救訊息。然而，在忙碌的日常中，這些訊號往往被視為「可能的意外」，而沒有被立即視為高度風險。

持續哭鬧、不明瘀青、營養不良、體重過低或多次受傷就醫，都是孩子所發出的求救訊息；示意圖。（圖取自freepik）持續哭鬧、不明瘀青、營養不良、體重過低或多次受傷就醫，都是孩子所發出的求救訊息；示意圖。（圖取自freepik）

第二個階段：通報出現，但判斷仍然保守

在上述幾起案件中，其實都曾經有人注意到問題：鄰居聽到異常哭聲、醫院看到受傷紀錄、社工曾經進行家訪。但在當時，這些訊息通常被判定為「仍需觀察」。原因可能包括證據不足、家長的解釋看似合理，或是評估結果未達立即介入的門檻。

第三個階段：制度門檻與權限限制

許多第一線人員在面對疑似兒虐時，往往處於非常矛盾的情境。一方面，他們需要保護兒童安全；另一方面，制度也同時強調家庭完整與監護權保障。要啟動強制安置或緊急介入，通常需要明確證據與程序條件。於是，在「可能有風險」與「尚未達到強制標準」之間，許多案件被放在持續觀察的狀態。

第四個階段則：長期虐待的升級

許多兒虐事件並不是一次性的暴力，而是逐漸加劇的過程。孩子可能從輕微傷勢開始，慢慢出現更嚴重的營養不良、骨折或內傷。如果在某一個時間點成功介入，孩子其實仍然有機會被保護。然而當每一個環節都選擇「再觀察一下」，沉默就開始累積

最終，當悲劇發生時，整個社會才突然驚覺：原來這個孩子在死亡之前，曾經出現過這麼多求救訊號。這就是沉默螺旋最令人不安的地方。

每一個節點單獨來看，都似乎只是「一次判斷上的保守」。當多個節點同時出現保守判斷時，就形成了一條沒有被阻止的路徑

當社會在事後檢討時，輿論往往會集中在某一個單位或某一個人身上，例如社工、醫護或警方。然而許多研究者也指出，如果只把問題歸咎於個別人員，而忽略制度設計與資源配置，類似的悲劇仍然可能再次出現

兒虐防治其實是一個高度依賴跨機構合作的系統。醫療、警政、社福、教育與社區，都可能是發現風險的節點。當資訊無法整合、當通報後缺乏即時回應、當第一線人員在權責之間反覆權衡時，安全網就可能逐漸失去力量。

兒虐防治是一個高度依賴跨機構合作的系統。教育、醫療、警政、社福與社區，都可能是發現風險的節點。（資料照）兒虐防治是一個高度依賴跨機構合作的系統。教育、醫療、警政、社福與社區，都可能是發現風險的節點。（資料照）

海登、Shine、鄭仁與剴剴來自不同國家，但他們留下的問題卻非常相似：

社會安全網並不是沒有建立，而是在每一個節點都只差了一點點。

而在這一點點的差距之間，孩子卻可能失去整個人生。

如果我們真的希望避免下一起悲劇，也許需要的不只是事後的憤怒，而是持續地檢視整個兒童保護系統：通報是否能夠快速整合？第一線是否擁有足夠資源？制度是否能在高風險情境下優先保障兒童安全？否則，「兒虐安全網的沉默螺旋」仍然可能在下一個孩子身上再次出現。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

（作者為社會工作師）

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