自由開講》當翻牆=違法 數位時代的自由正被重新定義

◎ 陳裕翔

中國湖北鄂州一名男子，因透過「Clash」軟體翻牆瀏覽TikTok和X等境外社群媒體，遭警方查處；示意圖。（法新社檔案照）

中國湖北鄂州一名男子，因透過「Clash」軟體翻牆瀏覽TikTok和X（原Twitter）等境外社群媒體而遭警方查處，並被處以罰款與限制網路使用的行政處分。這起事件表面上是一宗個別違規案例，但從民主與自由的角度來看，在數位時代，資訊取得的自由，正逐漸成為權力管制的核心領域。

資訊自由是現代民主社會的基礎權利之一。公民能否接觸多元資訊，直接影響其判斷能力與公共參與。當一個人僅因瀏覽境外平台而受到處罰，實質上代表資訊流動被高度控制，人民接觸世界的窗口被制度性限縮。這不只是技術管制問題，而是對言論自由與思想自由的限制。

請繼續往下閱讀...

這類事件顯示，數位科技在不同制度下，可能被用於截然不同的目的。在開放社會中，網路被視為促進交流與創新的工具；但在高度管制環境中，科技則可能轉化為監控與管理的手段。當個人上網行為被納入執法範圍，數位空間不再是自由交流的場域，而成為權力延伸的邊界。

這種管制模式會對社會產生長期影響。當民眾習慣在監控與限制下使用網路，自我審查將逐漸內化，公共討論空間也會隨之收縮。長期而言，社會對多元觀點的容納度下降，創新與批判能力也可能受到影響。這不僅影響個人自由，也會改變整體社會的運作方式。

從民主角度來看，真正的關鍵不在於是否存在規範，而在於規範是否具備正當性與比例性。國家在維護秩序與安全時，確實可能對部分行為進行管理，但當管制範圍擴及個人資訊接觸與思想領域，且缺乏透明程序與救濟機制時，就容易侵蝕基本權利。

民主社會的可貴之處，在於「權力可以被質疑」。在開放制度下，人民不僅可以接觸不同資訊，也可以對政府政策提出批判與修正意見。資訊的自由流動，使錯誤有機會被揭露，權力有機會被制衡，社會得以透過討論逐步修正方向。這種自我修復能力，是民主制度能夠長期運作的核心。

此外，民主的價值也體現在「選擇的自由」。人民可以選擇相信什麼、閱讀什麼、參與什麼討論，這種多元性讓社會保持活力與創造力。當資訊被單一來源控制，選擇就不再存在，社會也容易陷入單一觀點的循環。民主社會或許混亂，意見也可能衝突，但正是這種多元與辯論，讓自由不只是形式，而是可以被實際感受到的權利。

當民眾的資訊被單一來源控制，選擇的多元性就不再存在，社會也容易陷入一言堂的境地；示意圖。（法新社檔案照）

在推動數位治理與網路安全政策時，必須持續守住言論自由與資訊自由的底線。即使面對假訊息、資安風險或外部威脅，也應透過透明、法治與比例原則來處理，而非擴大限制權力。唯有如此，才能在數位時代中維持自由社會的核心價值。

這起事件不只是關於翻牆或技術使用，而是關於一個更根本的問題：在資訊無國界的時代，人們是否仍有權自由選擇自己要接觸的世界。這正是民主與威權體制之間最清楚的分野之一。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法