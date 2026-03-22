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名家分享~趙曉慧》重啟核二核三 AI時代用電的務實考量

總統賴清德髮夾彎說要評估重啟核二核三，是因為AI時代來臨，AI的算力耗電量驚人，必須有穩定的基載電力穩定全球供應鏈；再者，國際社會對「低碳電力」的要求越來越嚴格，核電被重新納入考量，為了確保台灣經濟持續成長，他不得不向現實低頭。
名家分享

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2026/03/22 15:00

◎ 趙曉慧

總統賴清德很清楚，2026年絕不能發生因缺電導致AI供應鏈出包的事情，為了保住這條AI供貨體系，他必須犧牲「非核家園」的教條。（資料照）總統賴清德很清楚，2026年絕不能發生因缺電導致AI供應鏈出包的事情，為了保住這條AI供貨體系，他必須犧牲「非核家園」的教條。（資料照）把反核當神主牌的民進黨，大當家的賴清德總統表態評估重啟核二核三，肯定事出有因，代表局勢已經不同了。

AI時代來臨，「電力」就是國家競爭力甚至是貨幣。馬斯克已有預言，未來電力將替代貨幣的角色，很稀缺。

現在賴清德髮夾彎說要評估重啟核二核三，是因為AI算力與全球供應鏈，逼得賴清德不得不向現實低頭，但也是一種「務實」啦～

過去所謂的「不缺電」，是建立在舊有的產業與氣候模型上，但如果把AI資料中心（DataCenter）這個「吃電怪獸」納入後，台灣的能源天平就發生傾斜（電力缺口）

AI時代來臨，AI的算力耗電量驚人，必須有穩定的基載電力。再者，國際社會對「低碳電力」的要求越來越嚴格，核電被重新納入考量。

為了確保台灣經濟持續成長，能源供應不能有萬一。

Google、AWS、Microsoft等國際科技公司，正在加速在台灣布局或擴建資料中心與雲端基礎設施。

它們不是一台、兩台機櫃，是一次進駐上千組高密度AI機櫃，每一組的耗電量都是傳統機櫃的數倍，這種等級的併網，對電網的衝擊巨大。

Google、AWS等國際科技公司正加速在台擴建資料中心與雲端基礎設施，它們一次進駐上千組高密度AI機櫃，每一組的耗電量都是傳統機櫃的數倍，對電網的衝擊巨大。（資料照）Google、AWS等國際科技公司正加速在台擴建資料中心與雲端基礎設施，它們一次進駐上千組高密度AI機櫃，每一組的耗電量都是傳統機櫃的數倍，對電網的衝擊巨大。（資料照）2024年AI浪潮爆發，各大廠開始在台灣找地、變更地目、蓋機房。蓋一個大型資料中心約需2～3年，所以，2024～2025興建中的案子，會在2026～2028年間集中完工。

2025年以前，雖然有AI題材，但很多廠還在蓋，電還沒真的「抽」走；但2026年以後，這些怪獸級用戶紛紛「併網」要求供電

2026年之後叫「大規模併網潮」，想像一下，每年有相當於一整座核能機組需求的AI資料中心要插上電網，而且它們24小時不關機。

賴總統今天為什麼急著要評估重啟核電？因為他知道，當這些AI怪獸在2026年集體併網時，光靠白天的太陽能和還在蓋的燃氣機組，根本餵不飽它們。這就不是缺電而已，根本會捲起一場缺電海嘯。

台灣收了很多AI訂單，以輝達黃仁勳來說，他跟著川普在全球接了很多訂單，台灣就是他的供應鏈後援。

川普現在玩的是「AI擴張主義」，他需要輝達的晶片像子彈一樣源源不絕地供應給全世界，藉此收稅、搞外交、壓制習近平的「反美聯盟」。

輝達90%的先進晶片（如Blackwell,VeraRubin）是在台灣台積電製造，而超過40%的AI伺服器機櫃（如鴻海、廣達）是在台灣組裝

如果台灣缺電導致生產線停擺，黃仁勳就交不出貨，川普的「AI關稅」就收不到錢。

川普需要輝達晶片供應給全世界，而輝達90%的先進晶片是由台積電製造，超過40%的AI伺服器機櫃在台灣組裝。如果台灣缺電導致生產線停擺，黃仁勳就交不出貨，川普的「AI關稅」就收不到錢；示意圖。（路透檔案照）川普需要輝達晶片供應給全世界，而輝達90%的先進晶片是由台積電製造，超過40%的AI伺服器機櫃在台灣組裝。如果台灣缺電導致生產線停擺，黃仁勳就交不出貨，川普的「AI關稅」就收不到錢；示意圖。（路透檔案照）

對於視錢如命的川普來說，這等於是台灣在「斷他的財路」。到時候，川普對台灣的壓力，絕對不會只是口頭酸兩句，而是直接的外交與貿易報復

AI伺服器的先進封裝（CoWoS）和水冷散熱模組，目前全世界最成熟的產線都在台灣。

賴清德很清楚，絕不能發生2026年出現缺電導致AI供應鏈出包，為了保住這條AI供貨體系，他必須犧牲「非核家園」的教條

得罪反核人士頂多掉選票，但得罪了AI供應鏈，台灣會失去在全球霸權博弈中的「棋手資格」。

如果賴清德失去川普的信任，他也就失去以「親美路線」壓制國民黨的「親共路線」本錢，後果如何，大家都知道，我就不多說了。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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