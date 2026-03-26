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照護線上》巴金森氏症多元治療策略，改善藥效波動 神經專科醫師圖文懶人包

巴金森氏病（Parkinson’s Disease）的主要病理機轉，與中腦黑質分泌多巴胺的神經元退化有關。當多巴胺神經元逐漸凋亡，會造成大腦基底核迴路功能失衡，進而產生運動與非運動症狀。
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2026/03/26 08:00

◎ 照護線上

國立成功大學附設醫院神經部醫師李宗霖，分享巴金森氏症患者面對藥效減退時的治療選擇。（取自貼文）國立成功大學附設醫院神經部醫師李宗霖，分享巴金森氏症患者面對藥效減退時的治療選擇。（取自貼文）

「門診有位患者，屬於早發型巴金森氏病，年紀輕輕、才40多歲就發病，所幸患者積極接受治療，在穩定控制後，順利恢復工作、平時也可搭公車上下班。」國立成功大學附設醫院神經部李宗霖醫師表示。

「然而，隨著多年病程進展後，患者逐漸出現藥效漸退（Wearing-off）的狀況，即使規律服藥，仍可能突然卡住、動作僵硬，就像『斷電』一樣。對仰賴大眾運輸通勤的患者而言，不僅容易趕不上班次，甚至上下車都變得困難。」

李宗霖醫師指出，經過詳細評估後，醫療團隊與患者討論並調整整體治療策略，透過多元藥物搭配與治療時程的優化，使藥效表現更穩定。調整後，患者藥效中斷的時間明顯減少，通勤安全性提升、跌倒風險下降，生活品質也逐漸獲得改善。

如何察覺巴金森氏病？哪些人是高風險族群？

巴金森氏病（Parkinson’s Disease）的主要病理機轉，與中腦黑質分泌多巴胺的神經元退化有關。當多巴胺神經元逐漸凋亡，會造成大腦基底核迴路功能失衡，進而產生運動與非運動症狀。

常見的運動症狀包括：動作遲緩、肌肉僵硬、靜止性顫抖、姿勢前傾、步態不穩、平衡困難、步伐變小…等。此外，許多患者在運動症狀出現前 10–20 年，就可能出現非運動症狀，例如便秘、嗅覺減退、睡眠障礙、憂鬱、焦慮，或快速動眼期睡眠行為異常（例如：睡夢中會拳打腳踢，把夢境演出）等情況。

巴金森氏病的盛行率會隨年齡增加，在 50–60 歲後明顯上升。但李宗霖醫師也提醒，巴金森氏病並非老年人專屬疾病，臨床上也可能見於 30–40 多歲的年輕患者。

罹患巴金森氏病會產生運動與非運動症狀，前者像是動作遲緩、肌肉僵硬、平衡困難等；後者如便秘、睡眠障礙、憂鬱等。（取自貼文）罹患巴金森氏病會產生運動與非運動症狀，前者像是動作遲緩、肌肉僵硬、平衡困難等；後者如便秘、睡眠障礙、憂鬱等。（取自貼文）

巴金森氏病的影響有哪些？可以根治巴金森氏病嗎？該如何治療？

若未接受妥善治療，巴金森氏病可能因動作遲緩與僵硬導致跌倒、骨折；活動力下降也會影響工作與生活品質。隨著病程進展，部分患者可能出現吞嚥困難、營養不良，進一步增加感染或肺炎的風險。

目前巴金森氏病仍屬無法根治，也無法逆轉已發生的神經退化性疾病。但透過長期且適當的治療與管理，可以有效控制症狀，協助患者維持一定的功能與生活品質。

李宗霖醫師指出，臨床治療的核心目標，是針對多巴胺不足的問題，透過藥物補充與調整，讓症狀能夠逐漸獲得穩定控制。

目前巴金森氏病的治療上，可以透過藥物有效控制症狀，幫助患者奪回人生主控權。李宗霖醫師說明，由於巴金森氏病的核心問題，是體內多巴胺的缺乏，因此目前以左旋多巴類藥物為治療主力，搭配其他多巴胺促效劑、酵素抑制劑（例如MAO-B抑制劑、COMT抑制劑）或金剛胺…等藥物，藉此補充患者缺乏的多巴胺。

為什麼治療巴金森氏病一段時間後，效果會變得不穩定？

隨著疾病進展，腦內多巴胺神經元逐漸減少，大腦原本「緩衝」藥效的能力會下降，使得服藥後的效果變得不穩定，容易出現藥效漸退的現象。

李宗霖醫師形容：「這有點像老化的電池，電量掉得很快，時而來電、時而斷電。」患者動作順暢的「來電（on）」時間縮短，而僵硬、無法動彈的「斷電（off）」時間增加，對生活影響甚鉅。

藥效波動不僅影響動作、行走流暢度，也可能干擾如廁、進食等基本生活功能，甚至增加跌倒與意外風險。因此，治療目標會放在縮短斷電時間、延長動作穩定的時間，並降低藥效波動對生活的干擾。

巴金森氏病的治療藥物，目前以左旋多巴類為主力，搭配其他多巴胺促效劑、酵素抑制劑，治療目標放在縮短斷電時間，並降低藥效波動對生活的干擾。（取自貼文）巴金森氏病的治療藥物，目前以左旋多巴類為主力，搭配其他多巴胺促效劑、酵素抑制劑，治療目標放在縮短斷電時間，並降低藥效波動對生活的干擾。（取自貼文）

如何及早發現藥效漸退？治療策略可以怎麼調整？

臨床上可透過藥效漸退量表（WOQ-9）協助判斷是否出現藥效漸退的情形。李宗霖醫師建議，臨床症狀不穩定的患者建議每 1–2 週填寫一次，將日常症狀變化系統化記錄下來，幫助醫師看診時更了解實際居家症狀起伏的模式，能夠更精準調整整體治療策略。

巴金森氏病治療策略並非一成不變，而是隨著病程與生活需求，透過藥物種類、劑量、服藥時間與搭配方式的調整，打造個別化、穩定、長期且多元的治療計畫。

長期管理，讓生活更穩定
巴金森氏病的治療重點，在於持續、全方位的管理。規律服藥、良好飲食習慣、復健/物理治療，規則運動與醫療團隊的密切配合，大部分患者都能維持一定的生活品質。

李宗霖醫師表示，許多調整得宜的患者，外表行動甚至不易被外人察覺罹病。醫療團隊會與患者攜手合作，讓生活更穩定、更可掌控。

筆記重點整理

● 巴金森氏症與中腦黑質多巴胺神經元退化有關，會造成運動與非運動症狀。

● 隨病程進展，藥效穩定度可能下降，出現藥效漸退與波動。

● 透過症狀紀錄工具（如 WOQ-9），可協助及早發現藥效變化。

● 治療需長期且個別化，透過多元策略調整，協助患者維持功能與生活品質。

本文經授權轉載自【照護線上】巴金森氏症多元治療策略，改善藥效波動 神經專科醫師圖文懶人包

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