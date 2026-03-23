自由開講》國防採購不是雜貨店進貨

◎ 張商陽

立法院外交及國防委員會23日起，將安排三天併案審查朝野各版本國防特別條例。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，國民黨會以黨版3800億元＋N為基礎進行討論，依照發價書為原則，分階段處理。（資料照）

國民黨近日提出軍購特別條例草案，匡列三千八百億元，並要求預算執行時間到二○二八年十二月三十一日為止。國防部長顧立雄隨即表示，如果要求在期限前完成交易，實務上恐怕難以執行。國民黨方面則認為，特別預算具有急迫性，因此不應拉長到八年，四年較為合理。

問題就在這裡。軍事採購不是普通商品，很多裝備從下單到交付，本來就要好幾年。若預算只允許短期執行，卻又要求採購大型武器系統，制度上自然會出現矛盾。說得更直接一點，如果我是廠商，看到這樣的採購條件，大概也不會想跟這樣的客戶做生意。產線要排、交期要算，但預算只保證幾年，誰願意承擔這種不確定？

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如果照這種思考方式，國防採購就變成雜貨店進貨。貨架空了就補一點，賣完再看看要不要再叫貨。問題是，武器不是泡麵。很多裝備從接到訂單、生產到最後交貨，本來就要好幾年。例如台灣採購的F-16V戰鬥機，從二○一九年批准軍售到交付完成，本來就需要七、八年。美軍F-35戰機的生產周期也大約五年。就連主戰坦克或防空飛彈系統，從訂單到交付通常也要四到六年。

國防武器從接到訂單、生產到最後交貨，本來就要好幾年。例如台灣採購的F-16V戰鬥機，從2019年批准軍售到交付完成，就需要七、八年。（資料照）

換句話說，很多武器的生產周期，本來就已經超過四年。國防採購需要的是長期規畫與穩定承諾，而不是短期進貨的思維。如果國民黨真的在經營一家公司，恐怕早就倒閉了。還有一件事恐怕這些立委都忘了。依照憲法，預算案只能由行政院提出。立法院可以立法授權特別預算，但不是自己把預算編好，再自己表決通過。

（作者為蛋農）

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