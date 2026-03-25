自由開講》波蘭前總統：應由台灣領導中華民族統一

◎ 郭索

波瀾前總統萊赫·華勒沙。（法新社）

波蘭前總統萊赫·華勒沙近日公開表示「應由台灣來領導中華民族的統一」，此一發言的背景，來自於其自身在東歐對抗共產極權、推動民主轉型的歷史經驗。作為「團結工聯」運動的核心人物，華勒沙長期象徵著從威權體制走向自由民主的典範，其言論並非單純外交評論，而是對中共統一敘事的一種價值性反駁。

然而，從中共的角度來看，「統一」始終被包裝為民族復興的一部分，實質上卻是政權合法性的延伸工具。北京所謂的統一，從來不是制度整合，而是權力併吞。當一位曾親身推翻共產體制的領袖提出應由台灣這個民主社會來主導未來走向時，其實已經點破問題核心：真正具備正當性的，不是血緣民族敘事，而是制度與人民意志。這正是中共最無法面對的矛盾。

請繼續往下閱讀...

更值得警惕的是，當國際社會逐漸將台灣視為民主典範之際，台灣內部卻仍存在政治勢力試圖淡化中共威脅，甚至在立法與政策上削弱國防與社會韌性。這種內外落差，使得華勒沙的發言顯得格外諷刺。一方面，國際民主陣營肯定台灣的制度價值；另一方面，部分在野勢力卻以「交流」、「和平」之名，實質上為中共的統戰與滲透開門。

因此，這句「由台灣領導統一」不應被理解為地緣政治的現實方案，而是一種對中共話語體系的顛覆與反諷。它提醒世人，統一若真有其意義，必須建立在自由、民主與人權之上，而非威權政權的武力與恐嚇。當中共持續以軍事壓迫與認知作戰對台施壓時，這樣的聲音反而更凸顯出台灣在全球民主陣營中的戰略與價值位置。

當中共持續以軍事壓迫與認知作戰對台施壓，反而更凸顯台灣在全球民主陣營中的戰略與價值位置；示意圖。（法新社）

歷史已經證明，極權體制終將被人民意志所淘汰。華勒沙的發言，正是以東歐經驗對當前兩岸關係所作出的警示與預言：真正的統一，不會來自專制政權的命令，而只會來自自由制度的吸引力。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法