自由開講》當「LINE登入失敗」成為現代戰爭第一槍

◎ 張厚光

當有一天戰爭從LINE無法登入開始，迫使我們生活停擺，叫人如何不崩潰；示意圖。（路透檔案照）凌晨三點，你被手機震動驚醒。不是地震，也不是防空警報，而是你發現：LINE登不進去了。

你以為是訊號死角，但隨後新聞斷線、銀行App癱瘓、導航失靈。社群平台上真假訊息橫飛，有人說機場被炸，有人說政府崩潰。沒有煙硝，沒有爆炸，但你的生活已徹底停擺。這不是科幻電影，而是21世紀戰爭的真貌。

現代戰爭：從「斷開」開始

過去的戰爭靠鋼鐵與火藥；現在的戰爭，則從讓你「無法過日子」開始。當一個社會高度依賴雲端與即時資訊，只要切斷海底電纜、資料中心或支付平台，就能讓整座城市陷入癱瘓。

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對手不需要炸掉你的房子，他只需要讓你「斷開連結」。

這正是當代戰爭最殘酷的邏輯：「系統消耗戰」。敵人以極低成本，就能讓一個高成本社會全面停擺。你花十年累積的數位便利，他在幾分鐘內就能將其化為負資產。最危險的並非系統失效，而是當訊息瓦解、信任崩潰時，人民會集體陷入恐慌，親手替對手完成後續的破壞。

數位時代的戰爭​，對手不需要炸掉你的房子，只需要讓你「沒了網路」；圖為伊朗首都德黑蘭部分區域爆炸畫面。（法新社檔案照）國防預算的盲點：有戰機，卻沒網路？

台灣談國防，習慣討論戰機、潛艦與動輒數千億的預算。但很少人問一個最現實的問題：如果明天沒了網路，台灣還能運作嗎？

我們能領錢嗎？能判斷消息真偽嗎？還是只要一個早上，社會就陷入全面失序？

目前台灣的國防思維存在嚴重的「錯位」。我們拼命強化「如何打仗」，卻忽略了「如何不崩潰」。我們有精準打擊的飛彈，卻沒有確保斷網時，人民仍能取得正確資訊的機制；我們有先進武器，卻沒有建立最基本的「離線生活」備援系統。

數位韌性：真正的隱形盾牌

如果一個社會只要「斷網」就崩潰，那它根本不需要被攻擊第二次。因為第一次，就足以致命。

真正的國防嚇阻，不只看火力多強，更要看在最壞的情況下，生活能否繼續運轉。我們急需建立的不是更多武器，而是「數位韌性」：

●全民斷網演練：習慣在無網路環境下的通訊與資源配置。

●離線支付與通訊系統：確保金融與基礎資訊不因斷電、斷網而歸零。

●社會信任的重建：強化資訊辨識能力，降低恐慌的傳染性。

戰爭的勝負，從來不只是看誰的砲火猛烈，而是看在一切文明便利都消失後，誰的社會還能維持正常運作。

韌性，才是最好的國防。

台灣社會急需建立「數位韌性」，包括全民斷網演練、離線支付與通訊系統、社會信任的重建；示意圖。（業者提供）（作者服務於漢翔航空）

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