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名家分享～劉進興》重啟核電Q＆A

如果賴總統一定要重啟核電，那麼，請先舉辦真正的核災逃難演習。不要只作書面審查，不要只發碘片，看台灣能不能承受得了。
名家分享

名家分享

2026/03/22 11:00

◎ 劉進興

總統賴清德3月21日表示核二、核三重啟將於三月底送核安會審議。（資料照）總統賴清德3月21日表示核二、核三重啟將於三月底送核安會審議。（資料照）

地震國的總統，有福島的教訓，

竟然還不怕把人民置於高風險中，

我實在沒話說。

官不畏死，奈何以死懼之。

這中間一定有什麼誤解。

我試以Q&A釋疑：

Q：核災的機率很低，台灣的運氣不會那麼差吧？

A：核災發生的機率或許不高，但發生了就不得了。一般人也許想賭一賭，負責保護人民的總統不應該那麼想。

過去五十年就發生了三次嚴重核災：1975年的三哩島事件、1986年的車諾比事件，以及2011年的福島事件。其中車諾比核災最淒慘，福島核災最接近台灣的情境。同樣是地震國，會發生在日本的，也可能發生在台灣

Q：日本並未亡於福島，台灣怕什麼？

A：日本在福島事件沒有更慘只是因為運氣好：

（1）那天風向吹向大海而非內陸。

（2）在最後關頭，海水終於灌進高壓反應爐讓它冷卻

核災如果發生在台灣，則無法倖免，原因：

（1）核一、核二所在的新北市，人口密度是福島的16倍

（2）福島核電廠距東京225公里，核二距總統府只有22公里

福島核災沒有更慘是因為運氣好，但若核災發生在台灣，則無法倖免，因為核一、核二所在的新北市，人口密度是福島的16倍，且核二距總統府只有22公里；圖為核二廠。（資料照）福島核災沒有更慘是因為運氣好，但若核災發生在台灣，則無法倖免，因為核一、核二所在的新北市，人口密度是福島的16倍，且核二距總統府只有22公里；圖為核二廠。（資料照）

災情的慘烈，無法想像。

Q：只要落實核安檢查，應該沒問題吧？

A：福島核電廠在事件前才通過核安檢查，但天有不測風雲。你只能祈禱天佑台灣。

Q：政府應該有緊急應變計劃吧？

A：福島地廣人稀，有神明保佑，日本人又超級守規矩，但當時還是有17萬人必須逃難；而在15年後的今天，還有面積比台北市大的地區無法居住，10萬人無法回家。

核災如果發生在新北市，必須在一個小時內讓核電廠四周100～250公里之內的500～1000萬人民逃難

結果如何可想而知：高速公路塞死，死於車禍者，恐怕多過輻射造成的傷亡

政府的緊急應變計劃會不會有效，你自己想一想。

Q：核三在屏東，人口應該比較稀疏吧？

A：屏東人的命一樣寶貴，而且一旦事故，高雄也逃不掉。

Q：可是台灣需要更多電，才能發展半導體產業。

A：台灣不可能無限度提高發電，更不應該以人民生命的危險為代價。最近台積電向美日擴廠是對的，減少台灣環境的負擔，而台積電仍然掌握控制力。另一方面，也可保留土地與人才供其他產業升級，這樣才能均衡發展。

近來台積電向美日擴廠是對的，能減少台灣環境的負擔；圖為台積電在日本熊本縣設立的JASM晶圓廠。（美聯社檔案照）近來台積電向美日擴廠是對的，能減少台灣環境的負擔；圖為台積電在日本熊本縣設立的JASM晶圓廠。（美聯社檔案照）

Q：如果總統一定要重啟核電，那該怎麼辦？

A：那麼，請先舉辦真正的核災演習。不要只作書面審查，不要只發碘片，要真正舉辦一次核災逃難演習，看台灣能不能承受得了。

（作者為退休教授）

本文經授權轉載自劉進興臉書

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