自由開講》「無菸城市」還是「吸菸城市」？台北市的政策岔路

◎ 郭斐然

台北市勇於示範菸害防制的決心，推動 「無菸城市」，本是萬眾推崇的政策。最近卻在年貨大街、無菸燈節有初步成效之後，計畫推行鬧區的 「戶外密閉式吸菸室」。這是在日本流行，菸害防制專家卻皆曰不可的設備。請台北市政府三思，不要步入菸商設下的陷阱。

一樣是吸菸，為什麼菸商不喜歡「開放式熄菸區」，而偏好「密閉式吸菸室」，這不是單純提供吸菸場所的問題，而是背後所代表的理念不同。吸菸區設在避開人潮的地方，一定大大降低吸菸的方便性，同時抑制吸菸行為，引導吸菸者思考戒菸；示意圖。（資料照）

世界衛生組織 （WHO） 再三強調沒有任何菸霧過濾設施、任何換氣設備，可以阻止二手菸，所以開放式熄菸區的理念，接受二手菸是不可避免的，要設置在避開人潮的地方，以降低健康的危害。因為設在避開人潮的地方，一定大大降低吸菸的方便性，同時抑制吸菸行為，引導吸菸者思考戒菸。這符合無菸城市的理念，最終達到降低市民吸菸率的目標。

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密閉式吸菸室則完全相反，把「負壓」、「換氣」當成是阻絕二手菸的有效方法，主張可以設置在人潮密集處，達到「人菸分流」的假設性目標。事實上日本多項研究證實，日本當地的密閉吸菸室，仍有二手菸溢出。這種設備是虛假的防護裝置，誤導二手菸的防制觀念。台北市政府使用「負壓吸菸室」的用詞，就是受到不正確觀念的影響，以為「負壓」就沒有危害了。而其最終影響，是在人潮密集處也能吸菸，吸菸者不考慮戒菸，悖離無菸城市降低吸菸率的目標。

而其最終影響，是在人潮密集處也能吸菸，吸菸者不考慮戒菸，悖離無菸城市降低吸菸率的目標；示意圖。（資料照）若台北市於鬧區設置戶外密閉吸菸室，菸商及其支持團體必將發動資訊戰，全力吹捧，台北市政府欲罷不能，只會吸菸室一間一間開設，造成禁菸區卻到處可吸菸的荒謬景象。民意代表亦爭先以設置吸菸室作為政績，名為 「人菸分流」， 實為製造二手菸害，衝擊建設資源分配。中央政府應一本初衷，嚴格執行菸害防制法第18條、第19條，而非擴充解釋。

宣傳密閉式吸菸室能阻止二手菸，與WHO的理念完全相反，若得到民眾或政治人物認同，代表菸商的宣傳攻勢壓倒WHO，是菸商的勝利。無菸城市最終無法降低市民吸菸率，只是虛假的人菸分流，吸菸的照樣吸菸，當然也是菸商的勝利。

戶外密閉吸菸室也許不是「直接」圖利菸商，而是在無菸城市的政策選擇中，有利於菸商的決策，這是為什麼菸害防制人士皆強力反對。這不只是「吸菸室/熄菸區」的爭議，而是菸害意識，社會風氣，對抗菸品與促銷菸品的戰爭。台灣在轉捩點上，何去何從？

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（作者為台大醫師）

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