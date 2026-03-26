自由開講》CPTPP不是口號戰場 台灣更需要務實的經貿突圍策略

◎ 林昀哲

英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）直言，CPTPP本質上具有制衡中國的戰略功能，入會資格不應受到中國影響。這樣的說法在當前國際氛圍中確實引發共鳴，也為台灣爭取加入CPTPP提供了一定的政治正當性。然而，從台灣角度來看，這類表態固然重要，但若過度依賴外部聲援，反而可能忽略更關鍵的問題，就是台灣究竟要如何在現實制度與政治壓力下，真正突破加入門檻。

英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）直言，CPTPP本質上具有制衡中國的戰略功能，入會資格不應受到中國影響。（資料照） 關鍵在於，CPTPP雖然標榜以規則為基礎，但其運作仍高度政治化。成員國在評估新會員時，不僅考量經貿條件，也會衡量地緣政治風險與對既有關係的影響。這使得台灣的入會問題，從來不是單純的資格問題，而是政治與經濟交織的結果。福克斯所強調的原則，是理想中的制度運作，但實際上，各國是否願意承擔相關政治成本，才是決定性因素。

因此，台灣在策略上不能只停留在強調自身符合標準，而應進一步強化「不可忽視性」。當台灣在供應鏈與市場中的角色越關鍵，其他國家在制度上排除台灣的成本就會越高。這也是為何近年國際不斷強調台灣在半導體產業的戰略地位，因為這種實質依賴，往往比政治表態更具約束力。

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關稅優惠、原產地規則與投資保障機制，直接影響企業布局與成本結構。若台灣長期無法加入，企業在區域競爭中將處於相對不利位置，尤其在與已加入成員國競爭時，更容易面臨關稅劣勢。因此，企業不能被動等待政策結果，而應提前進行布局，例如透過在會員國設立據點、調整供應鏈或利用既有雙邊協定降低風險。

台灣需要更積極且務實的應對策略，應同步推動多層次經貿布局，而不是將重心過度集中於單一協定。除了CPTPP，也應深化與個別國家的雙邊投資與貿易安排，降低對單一機制的依賴。這不只是替代方案，更是一種風險分散策略。

政府應協助企業因應制度差異帶來的成本，例如提供關稅諮詢、原產地規劃與法規遵循支援，讓企業在面對不同市場時具備更高的調整能力。對中小企業而言，這類支援尤為重要，因為其資源有限，面對國際制度變動時更容易受到衝擊。

台灣應強化自身法治與制度透明度。福克斯強調法治是經貿合作的基礎，這對台灣而言不只是優勢，也是必須持續維持的條件。當制度具備可預測性與穩定性，外國投資與合作意願才會提高，也有助於在國際談判中建立信任。

除了CPTPP，台灣也應深化與個別國家的雙邊投資與貿易安排。（路透檔案照）



更重要的是，台灣應將經貿議題與國安視角結合。當前國際經貿已高度政治化，供應鏈與投資流動不再只是經濟決策，而是戰略選擇。若台灣無法在這樣的環境中建立清楚定位，將容易在大國競爭中被邊緣化。

福克斯的發言提供了一個重要方向，但也提醒台灣不能停留在原則期待。CPTPP的門檻不只是規則，更是現實。對台灣來說，真正的關鍵不是等待加入，而是在加入之前，就已經讓自己成為體系中不可或缺的一部分。唯有如此，入會才不只是政治選擇，而會變成制度上的必然結果。

（作者為教育行政）

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