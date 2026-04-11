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自由開講》落實護理制度改革才是留才關鍵

2026/04/11 11:00

◎ 葉昱呈

衛福部長石崇良日前提出三大改善方案，宣布今年健保總額增加六百億元，並將護理人員加薪列為首要目標。（資料照）衛福部長石崇良日前提出三大改善方案，宣布今年健保總額增加六百億元，並將護理人員加薪列為首要目標。（資料照）台灣護理人力荒已不再是單純缺額問題，而是醫療體系運作的結構性危機。衛福部長石崇良日前提出三大改善方案，宣布今年健保總額增加六百億元，並將護理人員加薪列為首要目標。然而，護理薪酬、退休與工作保障的合理化，本應是優先且具體落實的制度改革政策，而非年度健保總額增加時才提出的附帶議題。多年來護理人員薪資偏低、護病比過高、職場環境欠佳，政策長期空轉，病人安全與護理品質早已受到威脅。

首先，薪酬不公是造成護理人才流失的核心因素。公立醫院公職護理師因奉點限制，薪資無法隨醫院盈餘調整；加上危勞條款迫使五十五歲護理人員提前退休，使人才穩定性受限。若無法突破現行法規，建立延長留職的機制，制度性缺陷將難以改善，也無法真正穩定護理人力供應。因此，落實制度改革，才是薪酬合理化、退休安排完善，以及護理人員願意長期留任的唯一關鍵。

全國三十一萬護理師中，僅六成實際執業，根本原因在於工作超量與身心負荷過重；示意圖。（資料照，彰基提供）全國三十一萬護理師中，僅六成實際執業，根本原因在於工作超量與身心負荷過重；示意圖。（資料照，彰基提供）其次，醫院護病比直接反映護理人員工作負荷。全國三十一萬護理師中，僅六成實際執業，根本原因在於工作超量與身心負荷過重。擴大住院整合照護計畫，從五千床提升至三萬床，雖有助於分擔壓力，但若無法制度化落實，仍可能淪為表面改革。唯有將三班護病比入法，才能保障護理人力及守護病人安全，也是不可迴避的底線。

再者，友善職場文化與心理支持長期被忽視。雖然部分醫院推動導師制度、心理支持、新手護理師方案與兼職排班進修制度，但零星措施無法根治全國性問題。口號式「幸福職場」只能暫時安撫員工心理，而無法真正留住人才。

護理人力是醫療體系的最後防線，薪資、護病比、職場文化與心理支持缺一不可。若改革流於形式，護理人才荒不會消失，病人安全與醫療品質將持續受到威脅。行政與醫院管理者必須正視護理人員價值，落實制度、薪酬與職場保障，才能真正打造可持續、友善的護理環境。

（作者為公務員）

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