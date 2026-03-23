自由開講》美超微涉違反美國出口管制法 台企不能再模糊選邊

◎ 史里

近日傳出，美超微高層涉嫌將受管制的AI伺服器與晶片非法轉運至中國，因而涉及違反美國出口管制法規。這起事件值得台灣社會高度警惕，因為它反映的早已不只是單一企業的違法風險，而是科技供應鏈、國家安全與價值選擇交織而成的現實。

美超微共同創辦人廖益賢涉嫌走私輝達AI晶片到中國，被美方起訴，目前他已辭去美超微董事一職。（資料照）當前國際供應鏈正快速重組，尤其在半導體、AI伺服器與高效能運算領域，紅色供應鏈與非紅色供應鏈的界線已愈來愈清楚。所謂「只談生意、不談政治」的時代，其實早已過去。對台灣而言，這條界線更不能模糊，因為中國不是一般市場，而是長期在軍事、外交與經濟上對台施壓的敵意政權。若台灣企業或個人仍試圖在兩邊之間左右逢源，表面上是追逐利益，實際上卻是在削弱台灣自己的安全與未來。

更嚴重的是，這類事件傷害的不只是涉案企業本身，也會連帶衝擊台灣整體的商業信用與國家形象。國際社會看到這類案件，不會只把它視為孤立個案，而會進一步質疑：台灣企業是否可靠？是否習慣以兩面手法在不同陣營之間牟利？若這種疑慮擴大，受損的將是台灣多年來辛苦建立的信任基礎。

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台灣能在全球科技產業中占有重要位置，靠的不只是技術能力，更是守規範、重承諾的信譽。若有企業一方面享受民主供應鏈的信任、技術與市場，另一方面卻暗中協助中國取得受管制技術，這不只是違法失德，更是在透支台灣整體的信用。

曾被市場稱為AI妖股的美超微捲入輝達AI晶片走私案。（路透檔案照）因此，政府不能將這類事件只視為個別案件，而應從國安、法治與國家形象的高度嚴肅面對。台灣若要成為可信任的國際夥伴，就必須明確守住國際規範、商業誠信與自身立場。供應鏈的選擇，從來不只是經濟問題，更是國家方向的問題。

（作者為台南市民）

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