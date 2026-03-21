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汪浩時間》美英聯盟打敗蘇聯，美日聯盟打敗中共

轉眼2026年，全球正處於「新冷戰」的巔峰，而這一次，決定自由世界命運的雙引擎，已從大西洋轉移到印太地區。川普總統與高市早苗首相的強強聯手，正如同當年的雷根與柴契爾，成為戰勝中共極權最關鍵的戰略基石。面對伊朗、俄羅斯與中共構成的「邪惡軸心」步入崩塌之路，美日聯盟展現了空前的軍事與經濟韌性。
汪浩時間

汪浩時間

2026/03/21 17:00

◎ 汪浩

歷史總是在關鍵時刻重演。1980年代，雷根總統與柴契爾首相那種鋼鐵般的意志結盟，透過「實力求和平」的戰略，最終拖垮並瓦解了蘇聯共產帝國。那場冷戰的勝利，靠的是自由世界領袖對共產暴政絕不妥協的道德勇氣與軍事優勢。

美國總統川普（右）在白宮接待來訪的日相高市早苗（左），兩人正如同當年的雷根與柴契爾，成為戰勝中共極權最關鍵的戰略基石。（彭博檔案照）美國總統川普（右）在白宮接待來訪的日相高市早苗（左），兩人正如同當年的雷根與柴契爾，成為戰勝中共極權最關鍵的戰略基石。（彭博檔案照）轉眼2026年，全球正處於「新冷戰」的巔峰，而這一次，決定自由世界命運的雙引擎，已從大西洋轉移到印太地區川普總統與高市早苗首相的強強聯手，正如同當年的雷根與柴契爾，成為戰勝中共極權最關鍵的戰略基石。面對伊朗、俄羅斯與中共構成的「邪惡軸心」步入崩塌之路，美日聯盟展現了空前的軍事與經濟韌性。

川普以極限施壓與物理清算，斬斷了中共在中東與拉美的側翼；而高市早苗則藉由荷姆茲海峽護航，帶領日本重回國際軍武擂台，實質完成國家正常化

日本表態願為荷姆茲海峽安全出力，圖為日本海上自衛隊「浦賀號」掃雷母艦（MST-463，左）、「澤霧號」驅逐艦（DD-157，右）。（資料照，日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）日本表態願為荷姆茲海峽安全出力，圖為日本海上自衛隊「浦賀號」掃雷母艦（MST-463，左）、「澤霧號」驅逐艦（DD-157，右）。（資料照，日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號） 這種互補的盟友關係，不僅在荷姆茲海峽確保了能源命脈，更在台海與第一島鏈構築了中共無法逾越的鋼鐵防線。

當年的美英聯盟終結了蘇聯的擴張，今天的美日聯盟則正在目睹中共「東升西降」幻夢的破碎。歷史將證明，唯有如川普與高市這般具備戰略定力與行動力的領袖，才能在2026年這場文明保衛戰中，徹底埋葬最後的共產暴政。

日本表態在荷姆茲海峽護航，確保了能源命脈。（美聯社檔案照）日本表態在荷姆茲海峽護航，確保了能源命脈。（美聯社檔案照）Japan is back!

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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