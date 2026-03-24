自由開講》近六成民眾願為台灣而戰：中國「不戰而降」神話破滅

◎ 宗介

中國長期透過宣傳與認知作戰塑造一種敘事：台灣社會缺乏戰鬥意志，只要施加足夠軍事壓力，台灣人民最終會選擇妥協。然而最新民調顯示，即使在美國未出兵協防的情境下，仍有58.7%的台灣民眾表示願意「不計代價抵抗」。這個結果再次證明，北京所期待的「不戰而降」其實只是政治想像，而非現實。

最新民調顯示，即使在美國未出兵協防的情境下，仍有58.7%的台灣民眾表示願意「不計代價抵抗」；示意圖。（路透檔案照）這項由中央研究院「美國肖像」計畫進行的調查，特別設計兩種情境：一種是美國不協防台灣，另一種是美國出兵協助。結果顯示，在美國不出兵的情況下，仍有接近六成受訪者願意抵抗中國侵略；即使在美國出兵的情境下，願意抵抗的比例也達56.5%。換言之，多數台灣人並未把國家安全完全寄託在外國力量上，而是認為保衛家園首先是自己的責任。

這個結果對中國的對台宣傳構成直接衝擊。北京長期試圖透過輿論操作與心理戰，塑造「台灣人不願打仗」的形象，目的在於削弱台灣社會信心，並在國際上營造台灣缺乏防衛意志的印象。然而當實際民調數據顯示多數民眾願意抵抗時，這種宣傳自然難以成立。

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同一份調查也顯示，53.5%的受訪者支持將國防預算提高至GDP的3%，而支持向美國購買武器的比例更達69.5%。這反映出一種相當務實的社會共識：和平不是單靠善意維持，而必須建立在足夠的防衛能力之上。當面對可能的軍事威脅時，強化軍備與提升防衛能力被多數民眾視為必要選擇。

支持向美國購買武器的比例更達69.5%；華爾街日報指出，一輪新的美國對台軍售方案目前正陷入停滯，該方案包括愛國者防空飛彈攔截器等；圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（取自美軍DVIDS網站）從更大的戰略角度看，台灣社會的防衛意志其實是區域安全的重要因素。侵略者在評估戰爭風險時，往往會考慮目標社會是否願意長期抵抗。若一個社會普遍缺乏抵抗意志，外部威脅自然更容易發生；反之，當多數民眾展現出堅定的防衛決心時，這本身就會提高侵略的成本。

因此，這份民調的意義並不只是數字，而是向外界傳達一個清楚訊息：台灣社會並非脆弱或消極，而是清楚理解自身所面對的安全環境。當多數人民願意承擔防衛責任時，北京試圖透過心理戰瓦解台灣意志的策略，也將愈來愈難奏效。

（作者為研究生）

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