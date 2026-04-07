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自由開講》美中AI軍事化分歧 台灣更不能天真

2026/04/07 20:00

◎ 廖明輝

美國在美伊戰爭前，Anthropic因拒絕讓AI被使用於大規模國內監控與完全自主武器，遭五角大廈貼上「供應鏈風險」標籤；OpenAI卻選擇在自設紅線下，把模型部署進戰爭部的雲端機密環境。這件事說明美國不是沒有AI軍事化，而是軍事化發生在企業、政府、法院與輿論的拉鋸之中。

表面上，企業還能談原則、社會還能論邊界；但一旦國安需求、商業利益與地緣競爭綁在一起，紅線就可能在一次次的「例外」中被侵蝕殆盡。美國在AI的問題不是沒有煞車，而是煞車未必能踩得住。

美國五角大廈與AI模型開發公司Anthropic，因機密軍事系統中使用AI模型的限制而僵持不下。（路透檔案照）美國五角大廈與AI模型開發公司Anthropic，因機密軍事系統中使用AI模型的限制而僵持不下。（路透檔案照） 中國走的則是另一條路。去年八月由國務院印發《關於深入實施「人工智慧＋」行動的意見》，已清楚揭示北京的AI戰略從來不只是拚產值、衝應用，而是同步把AI嵌入公共安全預警、社會治安管理、網路空間治理，並上綱到維護與塑造國家安全能力。換言之，北京要打造的不是單一產業政策，而是把AI結合經濟發展、社會治理、維穩控場與戰略競爭的國家能力體系。另一面，解放軍又被揭露以Meta Llama為底，開發軍用模型ChatBIT，顯示中國正把民用模型、資料、算力與軍民融合體系快速轉換成軍事用途。換句話說，美國是在爭辯將AI軍事化，中國則是在體制內整合AI軍事化。

這正是美、中AI治理路線最根本差異。

美國仍保有企業反抗、司法審查與公共辯論空間，因此邊界雖脆弱，至少還能被挑戰；中國則由國家先定方向，再要求產業、地方與軍方同步落地，效率更高，制衡卻更低。前者的風險是民主制度在國安壓力下節節退讓；後者的風險則是技術、監控與軍事指管深度合流，最後形成外界難以預測、內部也難以節制的戰爭機器。台灣現在已不能天真地只談理念，必須回到建軍現實。

國防部規劃未來八年的一．二五兆元特別預算，已把「AI輔助與C5ISR系統」列入重點，目標是打造「台灣之盾」，把感測、指管、情資分享與火力鏈結起來。這個方向是對的，因為美軍近期對伊朗軍事行動已顯示，AI能把大量情報迅速轉成目標判識、排序與作戰節奏優勢；若解放軍未來在台海把AI導入跨域感測、指管通聯、無人機蜂群與認知作戰，首先被壓縮的就是我方的決策時間與通訊韌性。

國防部規劃的1.25兆元特別預算，已把「AI輔助與C5ISR系統」列入重點。圖為參謀總長梅家樹日前在總統府記者會上說明該系統建構。（資料照，取自總統府官方直播）國防部規劃的1.25兆元特別預算，已把「AI輔助與C5ISR系統」列入重點。圖為參謀總長梅家樹日前在總統府記者會上說明該系統建構。（資料照，取自總統府官方直播） 綜上所述，因應AI軍事化趨勢，台灣該加速的，不只是買武器，而是分散式指管、抗干擾通訊、備援資料鏈路、反無人機與電子戰、關鍵基礎設施資安，以及戰時民用通訊備援。我們要看清AI正在快速成為左右戰場節奏、國安判斷與戰略優勢的核心工具。我們更不能低估威權體制用AI重塑台海戰場規則的速度。面對美中在這場已經開始的AI競逐，台灣必須加速建構具韌性的指管通情體系；否則，未來我們失去的不只是戰場上的反應時間，而是決定國家安全與生存方式的主導權。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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