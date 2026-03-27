自由開講》對澳洲講3D 對北京講和平見面

◎ 再米

國民黨近日對外釋出兩套截然不同的國安語言：對澳洲高談嚇阻、對話與民主，對北京卻回到和平、接觸與見面。三月十日江啟臣在澳洲提出所謂「3D原則」，黨內同時又傳出規畫赴北京、甚至與習近平會面的構想。幾則新聞擺在一起，外界看到的已不是靈活應對，而是同一個政黨面對不同對象，就切換不同版本的底線。這不是彈性，而是失準；不是降溫，而是讓國安標準看起來可以因對象而改口。

三月十日江啟臣（右）在澳洲提出所謂「3D原則」，黨內同時又傳出規畫赴北京、甚至與習近平會面的構想。（資料照，江啟臣辦公室提供）對民主夥伴，國民黨其實知道該怎麼說。印太局勢升高、供應鏈重組、台海風險持續升溫，在這樣的環境裡，任何要談區域穩定的政黨，都不可能迴避嚇阻、民主與對話。因為和平不是單靠善意維持，對話也不是憑空成立；沒有防衛能力，和平只是口號，沒有民主底線，對話就沒有方向。這些話能在澳洲講得順，表示相關判斷並不陌生，也知道國際夥伴真正關切的是什麼。

問題在於，一碰到北京，語言立刻換檔。嚇阻被淡化，民主被後移，檯面上留下的只剩和平、和解、交流與見面。交流當然不是原罪，真正的問題是，交流是否仍建立在同一套國安判準上。若對盟友強調價值與防衛，對北京卻避談底線、只談降溫與善意，這就不是平衡，而是標準切換。

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台海風險愈高，台灣愈需要的就愈不是漂亮話術，而是無論站在坎培拉、北京或台北，都能前後一致的同一套國安語言；示意圖。（路透檔案照）國安不是看人說話的修辭技巧，更不能在不同首都之間切換不同版本。台灣社會真正要看的，也不是哪一句話比較好聽，而是哪一套標準在壓力來時仍然站得住。能談國安的政黨，不必只有一種工具，但不能有兩套底線。若在盟友、北京與國內選民面前各說一套最有利的語言，最後失去的不是一場辯論，而是整個社會對其國安判斷的信任。

對外說法可以有層次，核心標準不能有版本。台海風險愈高，台灣愈需要的就愈不是漂亮話術，而是無論站在坎培拉、北京或台北，都能前後一致的同一套國安語言。能對外一致，才稱得上可信；能在壓力前不改口，才叫真正的國安。若連最基本的底線都要隨聽眾調整，再多的和平修辭，也只會讓人看見判斷飄移，而不是穩定。

（作者為退休人士）

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