自由開講》幕僚操控下的質詢秀 一場國會荒謬劇

◎ 葉昱呈

民眾黨團主任陳智菡（右）頻頻走上質詢台旁低聲指導李貞秀，宛如「提詞機」隨伺在側。（擷取自立法院國會頻道）民眾黨立委李貞秀日前首度於內政委員會質詢，卻上演一場令人瞠目結舌的國會奇觀：民眾黨團主任陳智菡頻頻走上質詢台旁低聲指導，宛如「提詞機」隨伺在側。此一畫面不僅讓國會專業性蕩然無存，更使立委質詢呈現被幕僚「即時操控」的荒謬景象，國會尊嚴亦隨之被嚴重侵蝕。

現場所呈現的，早已不是正常問政，而是一場近乎「鸚鵡學語」的質詢表演。質詢本應建立在充分準備與政策理解之上，然而李貞秀發言過程卻反覆依賴即時指示，逐句複誦、臨場接收訊號，宛如「懸絲傀儡」。當民意代表喪失最基本的自主判斷能力，立法權便失去其民主正當性，甚至淪為他人意志的延伸工具。此種現象，已不只是個人能力不足問題，而是政黨制度運作紊亂的明確警訊；立法權本質上具有專屬性，依法不得轉授，更不容以幕僚介入方式實質替代。

內政部長劉世芳在立法院受訪說，內政部認定李貞秀女士不具備立法委員的資格，按照立法院議事規範，行政官員不必接受一個沒有立委資格的質詢。（資料照）然而，比問政失格更為嚴重的是，李貞秀涉及國籍與參選資格爭議，在資格尚未釐清之前即進入委員會質詢，不僅違反程序正義，更動搖公權力運作的合法基礎。對此，內政部長劉世芳拒絕上台備詢，正是依法行政的具體展現。行政機關並非對抗國會，而是基於法定義務，避免在資格存疑情況下接受監督或提供敏感資料。此一決定所守住的，不只是行政分際，更是國家安全與憲政秩序不可逾越的底線，而政黨對候選人資格的審查與把關責任，本應是第一道制度防線，卻在本案中形同虛設，任由風險直接進入國會體系。

更須正視的是，若一名仍具中國籍身分者得以在台灣立法院質詢行政官員，中共外宣勢必操作為「中國公民在中國地方議會監督官員」，進一步強化「台灣屬於中國一部分」的統戰敘事，其對國際認知與台灣主權論述的衝擊不容小覷。

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法治國家的原則其實相當清楚：立委資格未明，就不能行使職權；立法權更不容被幕僚代行或遙控。當國會淪為耳語指導與提詞表演的舞台，受損的不只是制度尊嚴，而是整體憲政秩序的信賴基礎！

（作者為公務員）

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