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自由開講》尊重理解不同記憶，為了和解團結

2026/03/21 19:40

◎ 李文忠

頼總統在「台灣總統直選三十週年與民主靭性」研討會，簡要闡述台灣人民為追求民主奮鬥的歴史，他回顧從荷蘭到鄭成功到日本殖民到國民政府，統治者的心都沒有在台灣，歸结到「台灣人的悲哀」，「台灣人必須當家作主」，殆無疑問。

總統賴清德近日出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」開幕式，致詞表示國民黨來台後對待人民，比殖民統治的日本對台灣還差。（資料照）總統賴清德近日出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」開幕式，致詞表示國民黨來台後對待人民，比殖民統治的日本對台灣還差。（資料照）但他一句「國民黨來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差」，再次引起深藍陣營憤慨。需知抗戰中國死傷三千多萬人，因此國窮民困以至國民政府敗退台灣，可說是國恨家仇，他們在感情上難以接受否認抗戰，肯定日治。

如果說人群最珍視在意的是腦子裡的東西：記憶、感情、價值，總統應該是有意為之，意在建構/重構不同的史觀，深藍的反彈也在此。

史觀必須基於史實，歴史的事實是什麼呢？見仁見智，大致上是這樣的：

清廷割讓台灣後，日軍接收過程各地民間抵抗峰起，被屠殺人數應超過10萬人，這還不包括後來的西來庵事件及討伐原住民，超過國民政府時期228事變>清郷階段>白色恐怖時期受害人數，但年代久遠不復記憶。

日本將台灣當作南進基地，有一定建設成績，嘉南大圳為台灣日治時代最重要水利工程之一。（資料照）日本將台灣當作南進基地，有一定建設成績，嘉南大圳為台灣日治時代最重要水利工程之一。（資料照）由於日本是亞洲唯一現代化、工業化國家，它又將台灣當作南進基地，有一定建設成績：城鎮規劃、道路建設、水利、電力、輕工業、經濟農業，還實施5年義務教育，設立帝國大學及各級學校，台灣知識階層的現代文明之窗就是在那個時代獲得。

戰後國民政府接收，台灣人民歡欣鼓舞，但他（她）們大失所望，想不到祖國如此腐化落伍，所謂「狗去豬來」。其後的二二八事變、清郷、白色恐怖禁錮人民特別是知識階層，而4萬舊台幣換1元新台幣、三七五減租到耕者有其田，造福佃農但地主階級破落。

兩蔣統治時期，老總統以反攻大陸為名實施戒嚴統治，是名符其實的獨裁者，但有三個功勞：反共保台、實施九年國教，發展經濟經國總统是白色恐怖的執行者，父子皆罪孽深重，但也有三個功勞：一、台灣擠身亞洲四小龍，二、放棄反攻大陸，立足台灣，經濟上推動十大建設，政治上重用本省籍人士，晚年還說自己是台灣人，三對黨外從早期鎮壓到晚年退讓，宣佈解嚴、開放報禁、容忍民進黨成立，啓動中央民意機搆改選等政治改革，開啓李登輝民主改革的先聲。必須說明的是，這些發展及進步當然是2300萬人民共同努力奮鬥的結果，不是由上而下的恩賜，但當家的蔣政權有其角色及貢獻。

兩蔣治台有功有過，圖為蔣經國擔任行政院長時視察十大建設。（取自行政院網站）兩蔣治台有功有過，圖為蔣經國擔任行政院長時視察十大建設。（取自行政院網站） 回顧過去一百多年的歷史，台灣作為移民社會，本就有不同的歷史記憶，必須十分小心翼翼地處理藍綠腦子裡最敏感的神經。總統的發言反映了台灣人父祖輩菁英內心真實的感受，代價是：一、深藍強烈的仇恨值，二、中華民國派的疑慮，無助於和解，也無助於團結。

我要提醒深綠的是：當藍綠對立升級為敵我矛盾時，一切紅統及無下限的杯葛就找到支撑點。我要提醒深藍的是：為了仇視綠色變成仇視台灣，結果傷害的是藍營及這個家園！

當藍綠對立升級為敵我矛盾時，一切紅統及無下限的杯葛就找到支撑點。圖為藍營立委先前阻擋軍購預算。（資料照）當藍綠對立升級為敵我矛盾時，一切紅統及無下限的杯葛就找到支撑點。圖為藍營立委先前阻擋軍購預算。（資料照）（作者為前立法委員）

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