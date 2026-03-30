自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從中國視角看美伊戰爭

2026/03/30 20:00

◎ 李其澤

2026年2月28日，伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列的聯合打擊中身亡。這一事件對中東局勢的震撼毋庸置疑，但若從更宏觀的地緣政治視角觀察，其真正的戰略影響並不限於波斯灣。對中國而言，這場戰爭不僅是一場區域衝突，更是一場觀察未來戰爭形態與美國戰略能力的重要窗口。

首先，最令人關注的是人工智慧（AI）在戰場上的角色。

據多方媒體報導，美方在追蹤哈米尼行蹤的過程中，大量運用衛星偵察、數據融合平台與人工智慧演算法進行情資整合與行動推演。雖然AI並未直接按下發射鍵，但它顯著提升了情報分析與目標識別的效率，使從偵察到打擊的時間差大幅縮短。對軍事戰略界而言，這種由演算法強化的作戰模式具有重要啟示：未來戰爭的決勝點，可能不再只是武器性能，而是情報處理速度與數據整合能力。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前在空襲中身亡，美方運用人工智慧（AI）輔助，進行斬首行動。（歐新社檔案照）伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前在空襲中身亡，美方運用人工智慧（AI）輔助，進行斬首行動。（歐新社檔案照）哈米尼之死也意味著一條長期存在的戰略紅線正在被跨越。過去數十年，中東衝突雖然頻繁，但大體遵守一項不成文規則-- 避免直接打擊對方最高領導層。這條紅線維持了衝突的可控性，使戰爭停留在代理對抗與有限打擊的範圍內。然而，一旦最高領導層成為可被鎖定的軍事目標，戰爭性質便從軍事競逐升級為政權存亡之戰。這種變化具有深遠意義：當斬首戰略因人工智慧而變得更具可行性，國際安全秩序中某些長期存在的「隱性禁忌」便可能迅速瓦解。

這一趨勢對中國尤其敏感。國際長期強調國家主權與領導層安全的重要性，並對任何形式的「政權更迭戰略」保持高度警惕若斬首行動被視為可接受的戰爭手段，自然會擔憂這一先例對中國政治的長期影響。對於核門檻國家而言，一旦常規防護無法確保最高領導層安全，強化核威懾或地下化軍事體系便可能成為新的安全選項。這將使原本已經脆弱的全球戰略平衡更加緊張。

除了戰爭形態，中國同樣在觀察美國的戰略承受力。當前美國同時面對三個重要戰略方向：歐洲安全、印太競爭以及中東衝突。若美伊戰爭長期化，美軍勢必需要投入更多航母、防空系統與海上護航力量維持中東軍事存在。歷史經驗顯示，大國最容易在多線衝突中出現戰略過度延伸。這場戰爭的重要意義並不僅在於美軍能否取得戰術優勢，而在於美國是否有能力同時維持多個戰區的高強度威懾。

能源因素則讓這場戰爭更加複雜。

中國此刻最關注的問題，不是戰術層面的軍事勝負，而是戰略上是否已觸及全球能源體系最脆弱的神經。主要風險的核心並不在德黑蘭或特拉維夫，而在於一條狹窄卻具有決定性戰略價值的水道--荷姆茲海峽。作為連接波斯灣與外海的主要出口通道，全球約五分之一的石油運輸必須經由此地。戰局的本質也因此發生了轉變，這不再只是關乎中東勢力平衡的區域衝突，而是一場牽動全球經濟命脈的能源通道保衛戰。中東戰火不只是地緣政治衝突，同時也影響全球油價的迅速上漲與國際金融市場的劇烈震盪。

中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）另外，在中國的戰略視角中，美伊戰爭既是一場地區衝突，也是一場觀察未來戰爭模式與中國競爭格局的實驗。中國將從此次美伊戰爭中深度學習，觀察美軍的作戰模式、評估人工智慧在戰場上的作用，並分析多戰區衝突對美國戰略資源的消耗。

從這個角度看，美伊戰爭的意義早已超越中東區域本身。當AI開始改變戰爭門檻，當多區域衝突同時牽動大國資源分配，任何區域戰爭都可能成為全球力量重新排列的前奏。因此，對中國而言，這場戰爭不只是波斯灣的危機，更是一面觀察未來大國戰略局勢走向的鏡子。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書