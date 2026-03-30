自由開講》從中國視角看美伊戰爭

◎ 李其澤

2026年2月28日，伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列的聯合打擊中身亡。這一事件對中東局勢的震撼毋庸置疑，但若從更宏觀的地緣政治視角觀察，其真正的戰略影響並不限於波斯灣。對中國而言，這場戰爭不僅是一場區域衝突，更是一場觀察未來戰爭形態與美國戰略能力的重要窗口。

首先，最令人關注的是人工智慧（AI）在戰場上的角色。

請繼續往下閱讀...

據多方媒體報導，美方在追蹤哈米尼行蹤的過程中，大量運用衛星偵察、數據融合平台與人工智慧演算法進行情資整合與行動推演。雖然AI並未直接按下發射鍵，但它顯著提升了情報分析與目標識別的效率，使從偵察到打擊的時間差大幅縮短。對軍事戰略界而言，這種由演算法強化的作戰模式具有重要啟示：未來戰爭的決勝點，可能不再只是武器性能，而是情報處理速度與數據整合能力。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前在空襲中身亡，美方運用人工智慧（AI）輔助，進行斬首行動。（歐新社檔案照）哈米尼之死也意味著一條長期存在的戰略紅線正在被跨越。過去數十年，中東衝突雖然頻繁，但大體遵守一項不成文規則-- 避免直接打擊對方最高領導層。這條紅線維持了衝突的可控性，使戰爭停留在代理對抗與有限打擊的範圍內。然而，一旦最高領導層成為可被鎖定的軍事目標，戰爭性質便從軍事競逐升級為政權存亡之戰。這種變化具有深遠意義：當斬首戰略因人工智慧而變得更具可行性，國際安全秩序中某些長期存在的「隱性禁忌」便可能迅速瓦解。

這一趨勢對中國尤其敏感。國際長期強調國家主權與領導層安全的重要性，並對任何形式的「政權更迭戰略」保持高度警惕。若斬首行動被視為可接受的戰爭手段，自然會擔憂這一先例對中國政治的長期影響。對於核門檻國家而言，一旦常規防護無法確保最高領導層安全，強化核威懾或地下化軍事體系便可能成為新的安全選項。這將使原本已經脆弱的全球戰略平衡更加緊張。

除了戰爭形態，中國同樣在觀察美國的戰略承受力。當前美國同時面對三個重要戰略方向：歐洲安全、印太競爭以及中東衝突。若美伊戰爭長期化，美軍勢必需要投入更多航母、防空系統與海上護航力量維持中東軍事存在。歷史經驗顯示，大國最容易在多線衝突中出現戰略過度延伸。這場戰爭的重要意義並不僅在於美軍能否取得戰術優勢，而在於美國是否有能力同時維持多個戰區的高強度威懾。

能源因素則讓這場戰爭更加複雜。

中國此刻最關注的問題，不是戰術層面的軍事勝負，而是戰略上是否已觸及全球能源體系最脆弱的神經。主要風險的核心並不在德黑蘭或特拉維夫，而在於一條狹窄卻具有決定性戰略價值的水道--荷姆茲海峽。作為連接波斯灣與外海的主要出口通道，全球約五分之一的石油運輸必須經由此地。戰局的本質也因此發生了轉變，這不再只是關乎中東勢力平衡的區域衝突，而是一場牽動全球經濟命脈的能源通道保衛戰。中東戰火不只是地緣政治衝突，同時也影響全球油價的迅速上漲與國際金融市場的劇烈震盪。

中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）另外，在中國的戰略視角中，美伊戰爭既是一場地區衝突，也是一場觀察未來戰爭模式與中國競爭格局的實驗。中國將從此次美伊戰爭中深度學習，觀察美軍的作戰模式、評估人工智慧在戰場上的作用，並分析多戰區衝突對美國戰略資源的消耗。

從這個角度看，美伊戰爭的意義早已超越中東區域本身。當AI開始改變戰爭門檻，當多區域衝突同時牽動大國資源分配，任何區域戰爭都可能成為全球力量重新排列的前奏。因此，對中國而言，這場戰爭不只是波斯灣的危機，更是一面觀察未來大國戰略局勢走向的鏡子。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法