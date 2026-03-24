自由開講》「繁星」照顧原住民 頂大別再高不可攀

◎ 陳啓濃

大學多元入學的「繁星推薦」已於3月18日正式放榜，台大計有17個缺額，這不是沒有適當人選，更不是乏人問津，而是台大將標準訂得很高，以至於許多在校成績不錯者，根本未能達到門檻，連申請的條件都不具備。其中幾個原住民外加的名額，好幾年都沒有人錄取，也就是台大直接把原住民學生擋在門外，即使他們在學校的成績優秀，台大也不承認他們的能力，這樣的傲慢其實已經違背了繁星入學的精神。

大學多元入學的「繁星推薦」已於3月18日正式放榜，台大計有17個缺額。（資料照） 就以台大法律系是文組學生的夢幻校系，應該要讓原住民學生有機會入學，但筆者觀察幾乎每年原住民學生都無人錄取。因為該系的門檻訂出英文、國文、社會要達到頂標，一般生以這樣的成績，都可以上頂大了。對於文化劣勢的原住民學生，根本很難有人達到標準。

許多頂大的科系，直接放棄原住民學生，歷年從來沒有原住民的外加名額。背後潛藏的原因其實是很深沉的歧視，因為認為「你們不行，別來打破招牌」。其實我認識幾個頂大畢業的原住民，在社會表現都很優秀。特別是現在五十歲以上，當時還是利用加分方式才能進入大學就讀的，都成為各行各業的翹楚。沒有在部落服務過，坐在台北辦公室的教授們想像不到，原住民部落的學習環境，跟都會區的條件，簡直是天壤之別。

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只要給他們機會，相信他們更會感受教育可以帶給他們人生的改變。既然要鼓勵在地就學，同時更要鼓勵優秀的原住民學生，他們能在學校名列前茅，證明學習的態度很勤奮，都是可造之材。

鼓勵在地就學的原住民學生，只要在校名列前茅，證明學習態度很勤奮是可造之材。圖為屏北高中參加全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽。（資料照，教育部提供）（作者為原住民教育研究人員）

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