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自由開講》軍購卡關 別讓國會成為「鄭習會」投名狀

2026/03/24 11:00

◎ 余夢蝶

台灣社會對軍購內容或許存在不同意見，但有一件事幾乎沒有爭議：國防預算可以辯論，卻不應被拖延。當國防特別預算條例已完成付委程序，直到民進黨陳冠廷擔任召委，才排定3月23日、3月25日及26日3天一次會併案審查

問題已不只是監督是否嚴格，而是國會程序本身陷入停滯。國防預算原本是攸關國家安全的制度決策，一旦被卡在程序門口，無論理由為何，都難免讓外界質疑政治算計是否凌駕於國安需求之上。

立法院外交及國防委員會召委馬文君遲未排審國防預算相關條例，導致國會審議流於空轉。（資料照）立法院外交及國防委員會召委馬文君遲未排審國防預算相關條例，導致國會審議流於空轉。（資料照）弔詭的是，在政治宣示上，部分藍白政治人物一再強調「國家安全不分黨派」。國民黨前主席朱立倫日前亦公開表示，身為中華民國國民必然全力支持國防與國安預算，且多項民意調查顯示，多數台灣民眾支持強化國防與必要的軍購投資。然而，政治宣言若未轉化為制度行動，終究只會形成言行落差。立法院外交及國防委員會召委馬文君遲未排審相關條例，使本應優先處理的國防議案停在程序關卡，導致國會審議流於空轉，恐將延誤軍購進度與建軍規劃。

更值得關注的是，國民黨主席鄭麗文近來頻頻談及「鄭習會」，甚至直言其對選舉具有「大利多」。在此政治氛圍下，國防預算審查若持續停滯，社會自然會提出疑問：軍購議程是否被納入兩岸政治互動的盤算之中，倘若國防預算的節奏與「鄭習會」的政治會面產生連動，不僅可能扭曲國會監督的本意，也容易對外釋放錯誤訊號，削弱台灣在安全合作體系的可信度。

倘若國防預算的節奏與「鄭習會」的政治會面產生連動，可能對外釋放錯誤訊號，削弱台灣在安全合作體系的可信度。（資料照）倘若國防預算的節奏與「鄭習會」的政治會面產生連動，可能對外釋放錯誤訊號，削弱台灣在安全合作體系的可信度。（資料照）國安從來不是政治口號，而是制度選擇。國防預算可以討論，可以修正，但不應被拖延，更不應淪為任何政治會面的籌碼；當國會議程被政治算計牽動時，真正承受風險的，始終是這座島上二千三百萬人民的安全。

（作者為法務人員）


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