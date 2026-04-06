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自由開講》被抓回來的黑熊 與被抓住的山林

2026/04/06 15:00

◎ 劉哲廷

花蓮卓溪鄉清水部落的一隻黑熊又回來了。牠翻進雞寮，吃掉12隻雞，撞壞圍籬，然後再次被捕。

掃描晶片後，人們發現，牠就是去年被捕、再「異地野放」的那一隻。換句話說，這不是一場新的衝突，而是一段循環：捕捉、放生、再捕捉。

這隻黑熊15歲，體重只有70公斤。一隻成年台灣黑熊，本應是山林的巨獸，如今卻像一個營養不良的流浪者，在人類的雞舍與山林邊界之間徘徊。

自由開講》被抓回來的黑熊 與被抓住的山林台灣黑熊二度野放，又回來了。（林保署花蓮分署提供）

於是，牠被送往救傷中心觀察。接下來，專家會評估──是否「再次野放」。

聽起來很理性，也很文明。但如果稍微退後一步看，整件事其實充滿一種荒謬的秩序。

黑熊被抓，是因為牠靠近人類。

黑熊被放，是因為牠本來屬於山林。

黑熊又回來，是因為山林早已不再完整。

我們在新聞裡討論「人熊衝突」，彷彿衝突是兩個對等物種的偶然碰撞。但實際上，這不是衝突，而是空間的重新分配。山林被道路切開，被農地推進，被觀光步道縫合。於是熊的活動範圍，慢慢變成我們地圖上的「邊緣地帶」。

熊並沒有入侵人類社會。牠只是沿著祖先走過的山路，走到了現在的雞舍。

當官方推動「友善黑熊夥伴」計畫，輔導農民設置電牧器、監測相機、管理飼料吸引物時，這些措施確實理性，也確實必要。它們讓農民不必用毒、不必開槍，也讓黑熊不至於每一次靠近人類就被宣判死刑。

然而，「友善」這個詞仍然值得我們再想一想。

黑熊又回來，是因為山林早已不再完整。新的野放地點在中海拔森林，食物豐富，距離養雞場直線距離約30公里。（林保署花蓮分署提供）黑熊又回來，是因為山林早已不再完整。新的野放地點在中海拔森林，食物豐富，距離養雞場直線距離約30公里。（林保署花蓮分署提供）

對農民來說，友善意味著多一道圍籬、多一套設備、多一份被要求理解野生動物的責任。對黑熊來說，友善則意味著牠被允許存在，但只能在規則之內存在。

於是我們得到一種奇妙的現代治理模式：野生動物被管理，人類也被教育。衝突被制度化，甚至被品牌化。

池上有一家雞場因配合政策，被掛上「友善黑熊夥伴」的牌子，消費者被鼓勵用購買行動支持這種共存模式。
於是，黑熊也變成一種倫理標籤。

但真正的問題其實更簡單，也更困難：當黑熊一次又一次回到雞舍，我們應該問的不是「牠為什麼回來」，而是「牠還有哪裡可以去」。

那隻15歲、70公斤的熊，其實是一個訊號。牠的瘦弱說明森林食物不足，牠的徘徊說明棲地邊界模糊。

這正是台灣山林正在發生的事情。過去，人們把黑熊視為神祕的山神；現在，人們把黑熊當作保育物種。

但無論是哪一種想像，都有一個共同前提：黑熊必須留在山裡。

問題是，那座山還剩下多少？如果山林只是被切割後的碎片，那麼黑熊靠近人類，不是例外，而是未來。捕捉、野放、再捕捉，也將成為一種常態化的循環管理。

於是，這隻黑熊真正揭露的，不是牠的行為，而是我們的空間政治──我們願意為黑熊設置圍籬，願意為牠拍攝監測影像，甚至願意為牠設計一套「友善品牌」。但我們很少願意討論更困難的問題：是否還要保留一塊真正完整的山林，讓黑熊不必學會偷雞。

否則，未來的新聞只會越來越熟悉──某隻黑熊又回來了。某個部落又少了幾隻雞。某個專家又在評估是否野放。

而那隻熊，在我們不斷重複的管理與捕捉之間，慢慢變瘦。

（作者為詩人、自由工作者）

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